再談二二八…鄭麗文強調「不是台獨運動」 批民進黨打壓異己撕裂台灣

中國國民黨主席鄭麗文今天下午出席「流亡二二八」新書座談會，再次談到二二八事件的意義，她強調，二二八是一場爭取民主的運動，絕非部分人所稱的「台獨運動」，更批民進黨沒有從二二八事件學到教訓，仍然打壓異己、撕裂台灣。

鄭麗文說，1989年她念台大法律系二年級時，曾經參加大學校園舉辦的二二八紀念活動，當年台大學生進入總統府向先總統李登輝請願，希望解嚴後直面二二八的歷史，平反受害者。

鄭麗文話鋒一轉，沒想到30多年後，她竟成為了國民黨主席；2005年她接受時任黨主席連戰的邀請入黨，是因為認同連提出的兩岸和平、破冰交流，該年2月27日，她親自邀請二二八事件受難者陳明忠踏進國民黨中央黨部，將和平和解的鑰匙親手交給連戰。

鄭麗文很感謝陳明忠，不少陳的獄友難以諒解他，認為國民黨是一輩子最大的仇人，二二八政治受難者怎麼可以踏入中央黨部？但陳明忠說，希望未來的年輕人不需要像他一樣，為了愛台灣、為了理想付出這麼慘痛的代價。

鄭麗文表示，這一代的人，有必要從二二八事件中找到力量、得到啟示，不再重複歷史的錯誤；然而，還原歷史真相非常困難，尤其二二八平反運動在解嚴之後，成為過去2、30年來的另外一場政治鬥爭。

鄭麗文指出，當年是因為陳儀政府的貪汙腐敗、無能顢頇，導致台灣民怨四起，加上國共內戰的背景，特務流入、軍隊鎮壓，才發生這樣的事件；台灣的菁英提出的訴求，最主要是縣市長直接民選，要求以民主和地方自治解決各種混亂問題。

鄭麗文強調，二二八事件是戰後台灣民主運動第一場波瀾壯闊的事件，絕非後來者斷章取義、擴大解釋甚至挪用竄改，將其解讀成「台獨運動」，這與當時台灣發生的事情是完全不同的。

鄭麗文感嘆，二二八事件中有那麼多菁英被逮捕甚至槍決，我們好不容易才建立起正常的民主國家，但今天法律人與司法制度墮落，再次擔任執政者的鷹犬；當年那麼多報社領導人受難，新聞自由、言論自由何其重要，然而今天我們的新聞自由在哪裡？是否報導立場與統治者不同，就可能被打壓、關台？

鄭麗文強調，二二八事件衍生出族群衝突，大家希望和解團結，然而今天是誰在繼續製造內部對立、內耗惡鬥？是誰在大馬路上隨便指著別人的鼻子，指控「中共同路人」？二二八平反運動淪為廉價的政治鬥爭工具，甚至成為分贓利器，她備感痛心，希望歷史回歸真相，不再被政治力量左右。

鄭麗文說，冷戰已經在上個世紀結束了，兩岸早就融冰交流，九二共識到現在超過30年，難道還要繼續兵凶戰危嗎？今天大家希望傷痕能夠癒合、仇恨能夠放下，台灣的民主制度能更加鞏固深化，兩岸和平也能看到曙光，這是所有人要共同努力的，以響二二八英靈的在天之靈。