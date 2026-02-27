鄭竹梅：228遊行非仇恨 台灣主體不能被侵略

快訊

中央社／ 台北27日電
鄭南榕基金會等團體27日在台北舉行「228．0 記憶相依，抵抗侵奪」79週年紀念行動，邀請民眾走上街頭、重新理解台灣的歷史，基金會董事長鄭竹梅（前中）、牧師林宗正（前右2）等出席參與。圖／中央社
由鄭南榕基金會等團體發起的「228．0 記憶相依，抵抗侵奪」79週年紀念行動今天登場，鄭南榕女兒鄭竹梅指出，遊行不是為了仇恨，而是為了和平與更好的社會，台灣未來必須由台灣人決定，台灣的主體不能夠被侵略、主權不能妥協。

228和平紀念日前夕，由鄭南榕基金會、台灣基督長老教會總會、蔡瑞月文化基金會、台灣親子共學教育促進會等團體共同發起的第10次「228．0 記憶相依，抵抗侵奪」紀念行動下午在台北市登場，活動盼透過走上街頭方式來重新面對228歷史記憶，呼籲社會持續推動轉型正義，並思考當代台灣民主所面臨的挑戰。

鄭南榕基金會董事長鄭竹梅致詞時表示，邀請社會大眾一同走上街頭、重新理解台灣的歷史，雖然無法改變過去，但可以透過記憶與理解，看見父母與祖父母輩曾面對的選擇與苦難；那些關於生與死、入獄或不入獄的抉擇，都深深影響了今天的台灣，此刻的選擇也將形塑未來。

她指出，這場遊行不是為了仇恨，而是為了追求未來的和平與更好的社會。

針對國民黨主席鄭麗文談228事件時不提蔣介石政府責任，並指228已淪為政治鬥爭的廉價工具。鄭竹梅在會後受訪時呼籲，中國國民黨的政治人物們應誠心地去理解所有台灣的過去，現在有很多關於台灣史的書籍，若還不了解，歡迎大家一起來讀書。

鄭竹梅表示，每一位政治人物都要面對選民的質問，她相信人性的善良，各黨派的政治人物請秉持著善良、正義的心，去理解台灣的過去並做出選擇。

近日因「世紀血案」影片引發民主補課風潮，媒體詢問鄭麗文是否需要「民主補課」，鄭竹梅指出，相信國民黨選民會更清楚，也呼籲中國國民黨可以誠實面對自己過去所犯下的過去及行為。

至於鄭麗文積極推動「鄭習會」，是否是守護和平的路徑，鄭竹梅表示，台灣的未來必須由台灣人決定，不能著眼於政黨利益，她今天站出來是要告訴社會大眾，台灣有一批人不願意也不希望，「有人代替我們去向中國共產黨來談判，她（鄭麗文）不代表所有台灣人民的聲音」。

鄭竹梅強調，台灣人要持續凝聚台灣共識，台灣要維持主體性，台灣的主體是不能夠被侵略，且主張台灣主權與台灣獨立的自由是不能妥協的。

此外，紀念活動的宣言指出，1947年的春天，威權如濛霧襲來，遮蔽了台灣人剛萌芽的期待，79年後的今日，陰霾還未完全消散，民主的曙光卻被迫面對更為艱難的挑戰。

宣言呼籲，行政端應持續落實轉型正義並善用既有憲政工具，清楚揭露風險、即時回應社會疑慮。立法者應回到代議政治本質，傾聽社會、而非操弄對立，讓國會重新成為公共討論與民主協商場域。

宣言指出，每個生活在這座島嶼上的人，都應該持續關注、持續提問、持續參與，守住記憶、承接歷史，就是在重申主體性、建構共同體，抵抗外來勢力，告訴侵略者「我們不願接受一個早已被寫好的屈服結局」。

228和平紀念日前夕，多個民團27日在台北舉行「228．0 記憶相依，抵抗侵奪」79週年紀念行動，鄭南榕基金會董事長鄭竹梅（右3）、牧師林宗正（右4）等人出席。圖／中央社
二二八事件

