二二八追思 張麗善點名國際戰火、台灣政治鬥爭籲放下仇恨

明天是二二八和平紀念日，雲林縣府今在古坑鄉舉辦追思活動，縣長張麗善表示，二二八事件迄今79年，是先賢先烈拋頭顱、灑熱血才奠定今日民主法治基礎，面對國際戰火未歇、台灣也因政治鬥爭產生內部對立，在追思之餘，更應往前看，放下仇恨、恩怨。

雲林縣府今在古坑鄉二二八紀念公園，舉辦紀念追思活動，縣長張麗善率縣府一級主管出席，古坑鄉長林慧如、莿桐鄉長廖秋蓉、縣議員張庭綺、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆等人也到場參與，與受難者家屬共同獻上花慰藉受難者英靈，並由台灣基督長老教會嘉義中會副議長徐鈺定牧師帶領與會者為受難者默哀追禱，祈求台灣平安、世界和平。

張麗善表示，二二八事件有很多先賢先烈為了民主自由受難犧牲，追思活動的目的就是希望我們記取傷痛，不要重蹈覆轍，除了感念罹難者，她認為我們現在要往前看，要放下仇恨、恩怨，用更正向、更積極的方向來做思考。

她表示，國際戰爭令人怵目驚心，包含緬甸的內戰、其他國家的內戰等，像台灣本身也因為政治鬥爭、權力的爭奪，而產生內戰，因為無論是大罷免的行動，甚至降低罷免門檻，皆讓社會產生對立與聯想，「我們在民主法治之下，是不是能夠堅持下去，或是換個位置腦袋馬上換？」

她指出，美國的司法非常成熟、獨立，最高法院可以針對總統對世界所祭出的高關稅，認定為不法。所以，在民主法治的根基之下，我們應該要有大思維、大方向。

她強調，民主自由非常非常可貴，如何在民主自由的道路上繼續走下去，才能夠對得起所有二二八事件的罹難者，這是追思最重要的目的。除緬懷先賢先烈外，更希望世界和平、台灣中華民國能夠在國際上有立足空間，在互惠原則、民主法治堅持之下，享有平等對待的權利。

林慧如回憶二二八事件，忍不住哽咽，她說，當時有多位先賢先烈在古坑鄉崁腳一帶遇難，包括立委王世堅的外公也是其中之一，她每回想該起事件，就很心痛、難過，現在大家都已習慣自由民主，但自由民主是歷史傷痛所換來的。

徐鈺定牧師表示，二二八紀念追思不是要揭歷史瘡疤，而是記取歷史教訓，也許在政權轉移的時候，難免衝突誤解，但她期待、教會期待，相信上帝也期待所有島上的人，都能夠經歷到神所賜的平安。台灣是福爾摩沙、世界上最美麗的島嶼，相信這裡有最美麗的國民，因為愛、和平以及平安是我們共同的祈禱。