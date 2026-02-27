鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具 是這代台灣人之恥

今為228和平紀念日前夕，國民黨主席鄭麗文上午出席228事件研究的新書發表會。鄭麗文致詞直言，228徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，這是這代台灣人的恥辱，對不起228事件裡所有犧牲的英靈跟亡魂。她喊話各界政治力量應該謙卑，就讓民間、學術還原歷史。

鄭麗文說，明年是228事件80周年，長達79年的時間，對於這段歷史仍舊陷入因為政治立場不同而有不一樣的敘事。228的傷痕並沒有帶來台灣人和解，也還未換來兩岸和平，甚至當年精英所要求的民主制度，在台灣民主化後的今天仍危機四伏。她質疑，228平反運動發生什麼事？台灣內部分歧對立日益升高跟惡化，這是今天站在土地上的台灣人必須深思反省的。

鄭麗文表示，她擔任國民黨主席百感交集，她一直注重228研究，家中有滿滿書籍。她到英國劍橋大學留學，劍橋教會她，所有政治、社會、經濟背後最重要的是要學會歷史，她在劍橋學會「後殖民學派」到今天所有的歷史敘事。她台大大一時就希望這段因政治因素不能碰觸的歷史可以還原，但沒想到在民主開放時代，換來的是更加嚴重，徹底被政治挪用、篡改。

鄭麗文直言，228徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，她認為這是這代台灣人的恥辱，對不起228事件裡所有犧牲的英靈跟亡魂。馬上要滿80年，這代台灣人是不是可以讓歷史真正還原？希望228不再是廉價的鬥爭工具，不再是透過歷史挪用、篡改，有助於當下政治正確、主流價值和統治者意識形態的工具，希望包括她在內，所有政治力量應該謙卑謙卑再謙卑，讓民間、學術還原歷史。

鄭麗文特別提到，她感謝前總統馬英九 ，馬英九非常堅定跟228受難者家屬站在一起，雖然遭受到各方包括黨員、深藍陣營、綠營的誤會汙辱，但堅定表達對二二八事件的重視。她也很感謝前主席連戰2005年邀請她參加國民黨，啟動兩岸和平破冰之旅，在2005年的227，邀請白色恐怖時期的政治犯陳明忠老先生赴中央黨部，希望歷史真正和解，從國共和解開始，從遞出和平橄欖枝開始，連戰踏出第一步。

鄭麗文強調，她有幸擔任主席，秉持追求和平的責任感，這是國民黨無法推卸的責任，秉持相同理念繼續守護台灣民主、法治和憲政，締造兩岸和平關係，讓台灣青年不需要為了追尋自己理想跟土地，必須犧牲青春跟生命，希望下一代年輕人不需要再面對先輩所面對的殘酷歷史。