二二八前推繪本呼籲「飛出鳥籠」 陳培瑜：仍有力量想將台灣拉回極權

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今在臉書推薦友人繪本，表示「有力量想將我們拉回極權聯盟當中。」圖／聯合報系資料照片

二二八事件79周年，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今在臉書發文，推薦友人林小杯繪本作品《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》，以「在鳥籠裡出生」隱喻台灣過去漫長的戒嚴時期。她說，台灣現在是民主法制的社會，但很可惜，「仍有力量想將我們拉回極權聯盟當中。」

陳培瑜表示，二二八前夕，想和大家分享好朋友林小杯的新繪本，怎麼有人會在鳥籠裡出生？這其實隱喻了台灣過去漫長的戒嚴時期。許多人在那個時代成長，對民主自由相對陌生；以至於到了現在，有些人的思緒與行為可能還停留在戒嚴的框架裡。

陳培瑜說，這個故事溫柔提醒「其實我們已經可以飛出來了」，可以自在地和朋友談論民主，並透過各種行動去實踐。台灣現在是民主法制的社會，但很可惜，仍有力量想將我們拉回極權聯盟當中。

陳培瑜強調，民主確實很難，需要漫長的討論與妥協，但這正是民主的真諦。書末用了亮麗的黃色與大海的藍色，在故事的結尾，展現出真的只要願意飛出去、走出去，就有機會看到更廣闊、更民主的世界，還有更好的未來。

影／228和平紀念日 盧秀燕：歷史不能重演、國家必需往前走

台中市長盧秀燕出席228和平紀念追思會，她表示這是她在市長任內最後一次出席和平追思會，她希望能提醒國人用謙卑的態度、用和...

228和平紀念日 英德在台辦事處接連發聲

今天是228，英國在台辦事處透過臉書發文，紀念1947年的今天，稱許多社會在追求和平、真相與正義的過程中，承受著難以言喻...

228事件79周年 洪秀柱：真相仍未被誠實呈現

今為二二八和平紀念日，國民黨前主席洪秀柱表示，今天是二二八事件79周年。回望1947年的二二八事件，應當清楚，真相至今仍...

