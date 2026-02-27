二二八前推繪本呼籲「飛出鳥籠」 陳培瑜：仍有力量想將台灣拉回極權

二二八事件79周年，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今在臉書發文，推薦友人林小杯繪本作品《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》，以「在鳥籠裡出生」隱喻台灣過去漫長的戒嚴時期。她說，台灣現在是民主法制的社會，但很可惜，「仍有力量想將我們拉回極權聯盟當中。」

陳培瑜表示，二二八前夕，想和大家分享好朋友林小杯的新繪本，怎麼有人會在鳥籠裡出生？這其實隱喻了台灣過去漫長的戒嚴時期。許多人在那個時代成長，對民主自由相對陌生；以至於到了現在，有些人的思緒與行為可能還停留在戒嚴的框架裡。

陳培瑜說，這個故事溫柔提醒「其實我們已經可以飛出來了」，可以自在地和朋友談論民主，並透過各種行動去實踐。台灣現在是民主法制的社會，但很可惜，仍有力量想將我們拉回極權聯盟當中。

陳培瑜強調，民主確實很難，需要漫長的討論與妥協，但這正是民主的真諦。書末用了亮麗的黃色與大海的藍色，在故事的結尾，展現出真的只要願意飛出去、走出去，就有機會看到更廣闊、更民主的世界，還有更好的未來。