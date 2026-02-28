【即時短評】劉世芳和李貞秀，誰更有台灣價值？

港媒報導，內政部長劉世芳外甥在大陸各公司存在任職情況，並在2023年至2025年間往來大陸多次，並向劉世芳輸送政治獻金。內政部發言人馬士元則表示，中共妄圖以政治手段對台灣行政官員施加壓力，形塑寒蟬效應；內政部不會因政治恐嚇而動搖，將持續堅守職責、保衛台灣民主法治。

赴陸賺錢是個人選擇，相信許多民眾也秉持這個認知，然而賴政府可曾用一樣眼光，看待赴陸交流、及在大陸生活的台灣人？又是誰，近年不斷以「親中賣台」、「所有交流都是統戰的一部分」等言語恐嚇台灣民眾？

許多台幹及台商參加兩岸交流活動，在活動中結識人脈；也有許多台灣年輕人會參加兩岸體育交流、學術交流或去大陸各省參訪，增廣見聞。縱然贊同兩岸交流為主流民意，但近年許多本都正常的交流活動，仍淪為「私下做但不敢明說」的「灰色地帶」，參與者甚至不敢合照、害怕受訪，深怕被綠營側翼及網軍盯上。

內政部好意思喊寒蟬效應？許多往返大陸的台灣人，早已「寒蟬多年」。何況，此事還疑似涉及「獲利來自大陸」的政治獻金，真要比較，性質難道不比赴陸交流更嚴重？

賴政府明確將中國大陸定為境外敵對勢力，動輒給交流活動套上政治帽子；對喊「效忠國家，恪遵憲法」的陸配立委李貞秀，更不斷予以政治打擊。既然連參加交流活動都可能被滲透、連「住台灣領新台幣」的陸配都值得懷疑，按照綠營的邏輯，堂堂內政部長的外甥是否在「敵對勢力」賺錢，不需要跟台灣人解釋清楚？

賴政府若真要保衛台灣民主法治，應依兩岸人民關係條例處理陸配參政議題，兩岸交流也不應因政黨而被雙重標準檢視。把陸配打成可疑，卻捍衛高官親屬在大陸可能的利益關係，雙標至此，無疑侵蝕政府公信力。

幾個月前劉世芳祭出「封禁小紅書」、近期賴政府對李貞秀猛追猛打，不知在賴政府眼中，「民眾愛用小紅書」和「官員親戚賺紅錢」，誰的嚴重性更大？在台灣生活逾卅年、作為台灣媳婦生育子女的李貞秀，與一面抗中、一面可能與「紅錢」存在利益關係的劉世芳，誰更具備「台灣價值」？賴政府不答，民眾心中也有答案。