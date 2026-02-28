劉世芳被爆疑「收紅錢」 羅智強點名新潮流2議員也收過

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照
內政部長劉世芳被報導曾獲於陸企任高管的外甥捐政治獻金。國民黨立委羅智強今日表示，港媒報導內政部長劉世芳的外甥在中國大陸「賺紅錢」，並曾於選舉時提供政治獻金給劉世芳。經查，同為新潮流的台北市議員陳賢蔚、新北市議員戴瑋姍，也都曾獲劉世芳外甥捐政治獻金。還有媒體報導，劉世芳外甥任職公司，獲得對岸政府的大筆補貼。

羅智強說，民進黨立委沈伯洋把台商都當作中共的「第五縱隊」，認為所有的交流都是統戰。民進黨要防堵紅色滲透、所立的「反滲透法」，就是要查境外敵對勢力的資金影響台灣選舉。劉世芳是政府高官，其家族成員在對岸賺錢，還與她有政治資金往來。按民進黨的標準，此事是否應該從國安的角度嚴格查辦？

羅智強指出，劉世芳平時最愛高舉國安大旗，她懷疑陸配的忠誠，堅持將陸配村里長、縣議員解職；更以國安為由，撤銷陸配的依親居留許可。連民眾黨合法當選的陸配不分區立委，劉世芳也要求將其解職，不准提供資料調閱。對待陸配，對待在野，動不動就將國安無限上綱。

羅智強質疑，國安，豈能遇到劉世芳就轉彎？相關單位應立即全面調查，釐清其親屬在境外敵對勢力的投資狀況、資金流向與是否涉及政治影響。國安不應有雙重標準，不能只要求別人「抗中保台」，自己親屬就可例外。外甥賺紅錢，迴力標打到「紅阿姨」。平時咄咄逼人的劉世芳，不要再神隱，趕快出來面對，說清楚、講明白。

劉世芳 羅智強 沈伯洋 政治獻金

內政部長劉世芳近日風波不斷，除了外甥政治獻金風波外，民進黨派系人士表示，新系近期勢力版圖再擴張，從蔡其昌任民進黨立院黨團...

內政部長劉世芳遭港媒爆料，其外甥在中國大陸投資並曾提供她政治獻金。民眾黨主席黃國昌今說，兩岸人民往來頻繁，任何商業投資甚...

內政部長劉世芳近日捲入外甥顏文群在中國大陸投資謀利，提供政治獻金風波。獨派團體北社發出聲明表示，全民在此時更應團結支持依...

內政部長劉世芳遭港媒爆料，收取在大陸公司擔任高管的外甥顏文群政治獻金。國民黨副主席蕭旭岑表示，民進黨的邏輯，是只要去大陸...

繼「紅孩兒」、綠委沈伯洋後，另一位抗中色彩鮮明的內政部長劉世芳也遭港媒爆料，其外甥顏文群不僅任職大陸公司高管，還曾捐贈政治獻金給劉世芳。消息曝光後，輿論炸鍋，向來咄咄逼人的劉世芳卻神隱，只推了內政部政務次長出來說明，卻是顧左右而言他。其實親人在大陸工作或經商都不是什麼大不了的事，但問題就出在你用什麼標準要求別人，現在當然就要被用相同的標準檢驗。

港媒昨天報導，內政部長劉世芳外甥顏文群在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並曾向劉世芳輸送政治獻金。大陸國台辦表示，正在依法依規查處相關問題，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利。

