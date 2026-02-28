新潮流再傳插手台灣建築中心人士 劉世芳難撇瓜田李下

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳近日風波不斷，除了外甥政治獻金風波外，民進黨派系人士表示，新系近期勢力版圖再擴張，從蔡其昌任民進黨立院黨團總召、林聰賢任兆豐資產管理公司董事長，到近期連內政部指導成立的專業機構「台灣建築中心」也傳出執行長異動，且背後矛頭直指又與新系勢力想插旗有關。

派系人士指出，台灣建築中心是參照日本、韓國及歐美先進國家的作法，將具技術性、自償性、服務性業務，輔導交由建築中心執行，利用企業化經營管理的精神，在內政部建築研究所督導之下，承接政府及民間交付之相關工程技術、檢測、評定等業務；如此專業性機構，不應該成為派系插旗標的。

該人士說，內政部長劉世芳未必有直接介入該人事案，但以劉世芳新潮流背景，自然成了瓜田李下，且劉近期才深陷外甥政治獻金風波，又被牽扯進派系人事案，爭議再添一筆。

另有非新系派系人士表示，過去在蘇貞昌任行政院長時代，國營事業、政府相關的半官方色彩財團法人等，都大量啟用事務官，避免淪為派系酬庸，但在賴政府上台後，這項好不容易導正的政治風氣又變了調，又回歸到「養肥貓」、政治酬庸，且得利的不是別人，正是賴系相關子弟兵逐一蠶食鯨吞，無論外界或黨內，恐怕都會出現「新潮流什麼位置都要搶」的負面想法，該氛圍若成形，並不利於綠營年底大選。

劉世芳 政治獻金 新潮流

