獨派社團伸援劉世芳：台灣民主治理不受外部勢力干預

內政部長劉世芳近日捲入外甥顏文群在中國大陸投資謀利，提供政治獻金風波。獨派團體北社發出聲明表示，全民在此時更應團結支持依法行政的政府與公職人員，當行政官員因守護國家而承受壓力，社會的支持就是民主最堅實的後盾。￼

外媒報導，內政部長劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金，大陸國台辦發言人表態稱，正依法依規查處相關問題。

北社指出，請大家一起給劉世芳鼓勵與支持，也肯定劉世芳為守護國家安全所展現的操守與擔當。內政部肩負戶政、移民、警政與國土安全等核心任務，相關決策本就涉及高度敏感與風險承擔，劉世芳在處理爭議性個案時，依法行政、公開說明，承擔政治壓力而不迴避責任。

北社表示，民主國家的行政官員本就應在法治框架內維護國家安全與社會秩序；若因盡忠職守而遭境外政權點名報復，社會更應清楚辨識是非，給予支持。

北社指出，譴責中共以政治手段製造寒蟬效應，干預民主治理，以親屬經商或個人往來作為施壓工具，透過標籤化與選擇性指控進行威嚇，本質上就是企圖迫使公務體系退縮，讓未來所有官員在涉及兩岸或國安議題時自我設限，對於這種長臂管轄與跨境威嚇行為，必須清楚表態，台灣的國家運作與民主治理，不受外部勢力干預影響。