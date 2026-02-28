聽新聞
蕭旭岑：民進黨再無法用「紅錢」抹人 劉世芳從政為數不多的貢獻
內政部長劉世芳遭港媒爆料，收取在大陸公司擔任高管的外甥顏文群政治獻金。國民黨副主席蕭旭岑表示，民進黨的邏輯，是只要去大陸就是「染紅」，但從此以後，民進黨再也沒有用「紅錢」抹紅攻擊他人的資格，這也許是劉世芳從政生涯中為數不多對台灣的貢獻。
蕭旭岑表示，劉世芳政治獻金案最大的意義，是證明民進黨政客的家人在大陸賺錢的不可勝數，更證明兩岸經貿頻繁正常，更有益於兩岸發展。
蕭旭岑表示，民進黨的邏輯，是只要去大陸就是「染紅」，但事實真相是，民進黨政客「左手抹紅別人，右手收所謂的紅錢」。那麼，民進黨有什麼資格再妖魔化主張兩岸正常交流交往，加強經貿往來的在野黨？
蕭旭岑表示，劉世芳案對台灣的啟示，是從此以後，民進黨再也沒有用「紅錢」抹紅攻擊他人的資格。這是一個好的發展，也許是劉世芳從政生涯中為數不多對台灣的貢獻。
