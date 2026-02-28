劉世芳被指收賺紅錢外甥政治獻金 黃國昌：兩岸人民投資 別做文章
內政部長劉世芳遭港媒爆料，其外甥在中國大陸投資並曾提供她政治獻金。民眾黨主席黃國昌今說，兩岸人民往來頻繁，任何商業投資甚至工作交流很常見，沒必要做文章，但他也強調民進黨政治操作時應用同樣標準，不要因為政治上的撕裂，影響到不相干的人。
民眾黨前主席柯文哲、黃國昌今騎行一日北高活動，凌晨6時從北投關渡宮出發。會前被問及劉世芳外甥遭爆在陸工作，並曾捐劉世芳政治獻金。黃國昌說，台灣跟中國，兩岸人民之間的往來非常頻繁，有任何商業跟投資，甚至是工作交流非常常見，沒必要特別做文章。
黃國昌表示，這件事情也提醒大家，有時候民進黨用意識形態政治操作的時候，大家都希望用相同標準，讓兩岸往來能夠正常和諧，不要因為這些政治上的撕裂，而去影響到其他不相干的人，這種政治風氣應該要停止。
