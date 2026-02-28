聽新聞
除了劉世芳…綠2議員也收顏文群政治獻金
港媒爆內政部長劉世芳的外甥顏文群在大陸公司擔任高管，並向劉輸送政治獻金。在監察院政治獻金網站搜尋「顏文群」，民進黨新潮流系北市議員陳賢蔚、新北議員戴瑋姍等人也在列。
兩人都是在二○二二年議員選舉年收顏文群「個人捐贈」的政治獻金，陳賢蔚是當年十一月廿日收入三萬元，戴瑋姍九月廿七日收到七萬元。
陳賢蔚回應，他申報每一筆政治獻金都依法辦理，感謝所有協助幫忙他競選的每位朋友，因為顧及個人個資隱私，僅能就依法申報的內容說明。他說，台灣是民主法治國家，中國無權干涉我們的民主選舉，他也拒絕接受或配合威權獨裁者言行，不會隨之起舞。
戴瑋姍回應，台灣是民主法治的國家，政治獻金捐款的申報一切合法合規，中國無權對我國內政指手畫腳。
