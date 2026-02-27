港媒指劉世芳收「賺紅錢外甥」政治獻金 民進黨嚴厲譴責跨國鎮壓

港媒今天稱，內政部長劉世芳的親屬在中國投資謀利。民進黨中國部表示，大公報是中國在香港的宣傳機器，長期配合執行這類侵害人權的行為，此事件是典型跨國鎮壓，予以嚴厲譴責。

港媒「大公報」27日以「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」為題，指稱劉世芳外甥目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金。

民進黨中國部下午在臉書發文表示，本案是典型的跨國鎮壓，民進黨中國部予以嚴厲譴責，並且將全力配合行政部門的因應作為，保護民眾的合法權益不受威脅。

民進黨中國部指出，大公報就是中國在香港的宣傳機器，長期配合執行這類侵害人權的行為，完全違反媒體公正報導、捍衛人權的基本職責。

此外，針對民眾黨立委李貞秀今天發布聲明，聲援台灣人在中國的工作權，也希望她自己的工作權被保障。民進黨立委沈伯洋在臉書發文說，「沒人要影響你的工作權」，在台灣要工作、要開餐廳、要做生意，都是工作權，跟政治忠誠與否也沒有什麼關係。

沈伯洋指出，但李貞秀現在要的不是工作權，是參政權，這在法律上是兩個完全不同層次。當要做台灣這個國家的公職人員，且擁有審核國家預算與接觸機密的職權，就不能有雙重效忠的疑慮，就那麼簡單。