「李貞秀案是憲政之恥！」藍質疑卓揆立場是否與總統不同

民眾黨立委李貞秀資格爭議持續延燒，行政院長卓榮泰指示部會，不可提供給李貞秀任何資料，也暗示不接受其質詢。國民黨副主席蕭旭岑昨表示，卓揆立場是否與賴清德總統不同？賴總統已改口稱「中國大陸」，代表賴總統認為大陸居民非外國人，他直言這是「憲政之恥」。

中選會：依法處理新事證

李貞秀資格案爭議持續延燒，卓榮泰下令各部會，在李貞秀資格確認前，一律不提供任何資料，並請中選會依陸委會及內政部去函內容，進行必要的行政作業處理。中選會也表示，若有一開始就當選無效情況，依法會針對相關法律主管機關提供的事證繼續處理。

蕭旭岑表示，卓榮泰立場不同於賴總統，賴總統已改口稱「中國大陸」，代表賴總統認為大陸居民並非外國人。卓榮泰仍把李貞秀當成外國人，拒絕提供她資料。

蕭旭岑表示，有中華民國身分證的立委，居然沒有辦法依憲法、依法取得應得的資料，這是憲政之恥。他呼籲卓榮泰問問賴總統，口稱「中國大陸」，是不是認為李貞秀是外國人？