聽新聞
0:00 / 0:00

藍委：李貞秀獲頒當選證書完成宣誓就是國會議員

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

對於行政院長卓榮泰稱民眾黨立委李貞秀為「女士」，昨天更進一步暗示將不接受其質詢，更通令各部會不提供任何資料，除了遭到民眾黨創黨主席柯文哲痛批，藍委也群起聲援李貞秀，批評行政權已侵犯立法權。

國民黨立委王鴻薇說，李貞秀獲頒當選證書並完成宣誓，現在就是我國合法的國會議員，行政院及部會沒有權力說不給哪位立委資料，行政權此舉是不尊重立法權，充分顯示賴政府族群歧視的心態、對陸配族群極盡羞辱之能事。

國民黨立委謝龍介表示，李貞秀依照憲法程序宣誓，民進黨政府連由大法官見證的宣誓，都能選擇性地要跟不要？內政部在賴清德總統主張朝野和諧、兩岸和平之際說如此言論，實在不是國家之福，讓人質疑賴總統所謂朝野和諧都是假的。

謝龍介表示，若到了內政委員會的現場，真的發生部會不答詢情況，是完全違背賴總統、卓榮泰所盼望的一片大好、良好氣氛；且在野黨立委不是只有李貞秀一人，相信民進黨也會有良知的立委，大家一定會現場聲援。

國民黨立委林德福表示，李貞秀已經宣誓就職，就不應該用「女士」稱呼，人家有職銜，卓榮泰身為最高行政首長不能違憲，這種心態很要不得，應該跟李貞秀道歉，到底憑什麼不承認李貞秀，難道只憑自身主觀意志？卓榮泰此舉已經逾越尺度，非常過分。

李貞秀 卓榮泰 謝龍介 柯文哲 林德福 賴清德 王鴻薇

延伸閱讀

肯定蔣萬安育兒新政 謝龍介喊加碼：出生到國中領96萬

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

卓榮泰提對李貞秀做行政處理 中選會：若當選無效 提委員會討論

卓榮泰財產申報 存款921萬元、債務356萬元

相關新聞

不認李貞秀是立委 卓揆遭批藐視立法權

繼內政部長劉世芳要求所屬機關不提供民眾黨立委李貞秀機密文件後，行政院長卓榮泰昨天進一步下令各部會，在確認李貞秀的資格前，...

冷眼集／藐視國會 卓揆一切只為意識形態

民眾黨不分區立委李貞秀因其陸配身分，一上任後就遭內政部、陸委會百般刁難，行政院長卓榮泰日前在立法院備詢時更稱李貞秀「李女...

陸委會：遵循卓院長態度

行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給民眾黨立委李貞秀，也暗示不會接受李的質詢。李貞秀新會期在立法院內政委員會，未來質...

卓揆令不提供李貞秀資料、不接受質詢 學者：侵害立法院權力

民眾黨不分區立委李貞秀就職資格被質疑，行政院方面請中選會進行必要行政作業審慎處理。學者表示，行政部門受立法院監督，行政院...

藍委：李貞秀獲頒當選證書完成宣誓就是國會議員

對於行政院長卓榮泰稱民眾黨立委李貞秀為「女士」，昨天更進一步暗示將不接受其質詢，更通令各部會不提供任何資料，除了遭到民眾...

柯文哲嗆卓揆明講 「我們就讓李貞秀下台」

行政院長卓榮泰昨天下令各部會不提供任何資料給民眾黨立委李貞秀，民眾黨創黨主席柯文哲火力全開，除了怒嗆行政院長卓榮泰，他也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。