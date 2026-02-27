卓揆令不提供李貞秀資料、不接受質詢 學者：侵害立法院權力

民眾黨不分區立委李貞秀就職資格被質疑，行政院方面請中選會進行必要行政作業審慎處理。學者表示，行政部門受立法院監督，行政院卻不准各部會立委索取資料甚至質詢，侵害立委監督行政部門的權力，不但有違憲之虞，也是侵害國會權力。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，行政院及各部會受立法院監督，這是民主議會政治的基本憲政原理。李貞秀已經宣誓就職，當前當然具有立委身分，至於相關部會若認為李的立委資格有疑慮，也是要等一年後再依國籍法討論。

桂宏誠說，然而，現在卓榮泰卻直接下令不准提供資料給李貞秀，甚至不接受質詢，顯示行政院拒絕接受監督；這已經侵害到立法委員監督行政部門的憲政權力，當然有違憲之虞，也是侵害立法院的權力，更是破壞民主憲政體制。

此外，行政院直接要求中選會照陸委會、內政部的去函內容，就李貞秀任職立委進行必要行政作業審慎處理，衍生侵犯獨立機關之疑慮。雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志說，行政院給中選會此任務不對，中選會負責選舉，既然認可李貞秀可參選，公告當選資格，中選會職責到此為止。李貞秀目前的問題是涉及內政部、陸委會跟立法院，跟中選會無關。

桂宏誠表示，中選會是獨立機關，應不受內政部、陸委會乃至於行政院做出的「解釋性行政規則」所拘束，如立法院、法院同樣不受拘束。

吳威志表示，若看內政部曾針對「國籍法」的要求，有一年時間，要求公職人員提出相關證明。也就是依照法規，一年後才會產生這些爭議。內政部既已定調，李貞秀應仍有一年時間。

吳威志表示，陸委會曾於立法院內政委員會針對國籍法的研究會議中，說明因無法嚴格要求放棄證明的方式，故要研究替代方式，表示陸委會已承認有瑕疵，不應該立刻剝奪李貞秀的相關權利。立法院基於「國會自律權」原則，既已合法產生立法委員，立法院有義務保障委員行使職權。若有問題，一年後再依國籍法討論。