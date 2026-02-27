陸委會：遵循卓院長態度

行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給民眾黨立委李貞秀，也暗示不會接受李的質詢。李貞秀新會期在立法院內政委員會，未來質詢會不會變成獨角戲？內政部政務次長馬士元表示，目前在立委資格認定上還沒辦法確認，當然無法依照立委職權行使方式來做因應。陸委會副主委梁文傑也說，院長既已表明態度，各部會都會一體遵循。

至於若到時李貞秀要求官員上台接受質詢，馬士元表示，目前內政委員會還沒召開、還沒選舉，可能要看屆時內政委員會的狀況；若被要求一定要上台備詢，是否可能會坐在台下回答；馬士元說，可能要看現場主席怎麼指示，還是會尊重國會與委員會主席的裁示，「如果委員會主席有需要我們做回應的話，我們會跟主席說明」。

至於民眾黨立院黨團或其他民眾黨立委代為索取資料的話，馬士元說，合乎規定的立委本人或黨團來索資的話，會提供資料。

卓榮泰昨天下令各部會，在確認李貞秀的立委資格前，一律不提供任何資料，行政院發言人李慧芝並說，卓院長稱呼對方「李女士」，未來會不會接受李貞秀的質詢「答案已經很清楚了」。

對於卓榮泰的指令以及未來立院內政委員會，陸委會副主委梁文傑昨天在例行記者會進一步表示，政府各個部門都是一體的，沒有哪個部會可以自己決定要怎麼做，院長既然已經表明態度，各部會都會一體遵循。

梁文傑指出，內政部並不是立法院的主管機關，解職只能由立法院自己來，陸委會也沒權力去解職，行政院也沒有，因為行政院與立法院是平行的。他強調，「解職的權力在立法院，責任也是在立法院」。

國民黨立委王鴻薇對此大罵，「這是演哪齣」，難道民進黨籍召委輪值時就要「配合演出」？行政院歧視族群到這種程度，真的是非常壞的示範。

李貞秀日前出具除籍證明，佐證大陸戶籍註銷時間在一九九三年四月廿六日，但陸委會認為，李貞秀提出的文件內容與格式「有點怪異」，與其他陸配的不同，因此僅採認除籍證明書繳回移民署的二○二五年三月，作為她註銷大陸戶籍的時間，這使李貞秀在二○二三年底登記成為民眾黨不分區立委候選人時「具備雙重戶籍」，不符兩岸條例規定。此外，陸委會也回絕協助李貞秀辦理註銷大陸「國籍」事宜。