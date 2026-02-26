各部門跟進？卓揆稱李貞秀資格確認前不提供資料 陸委會：一體遵循

中央社／ 台北26日電
民眾黨新科立委李貞秀（左）。本報資料照片
民眾黨新科立委李貞秀（左）。本報資料照片

行政院長卓榮泰今天表示，在民眾黨立委李貞秀資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。陸委會今天對此表示，政府各個部門都是一體的，相信各部會未來會一體遵循。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

針對卓榮泰今天表示，在李貞秀立委資格尚未確認前，各部會一律不予提供任何資料。有記者提問，陸委會官員未來赴立法院內政委員會備詢的時候，陸委會官員是否跟進，拒絕接受李貞秀質詢？

梁文傑說，政府各個部門都是一體的，沒有哪個部會可以自己決定要怎麼做，「院長既然已經表明態度，我想各個部會都會一體遵循。」

梁文傑舉例，「如果你今天懷疑某個人的警察身分，他到你家門前按門鈴，你會接受他的訊問，還是讓他進來搜索嗎？應該不會」。到目前為止，對於李貞秀立委資格的疑慮一直沒有消除，因此政府各部門未來都會用同樣的態度處理問題。

對於李貞秀是否會被解職，梁文傑會後補充，若地方議會碰到類似情況，內政部作為主管機關，可以代為執行，將不適任的議員解職。但內政部並不是立法院的主管機關，因此只有立法院具有解職權力，責任也在立法院。

李貞秀就職立委資格遭質疑，她日前提出除籍證明書，佐證大陸戶籍註銷時間在1993年4月26日。但陸委會認為，李貞秀除籍證明書格式、內容「有點怪異」，因此僅採認除籍證明書繳回移民署時間2025年3月，即李貞秀在2023年底登記成為民眾黨不分區立委候選人時「具備雙重戶籍」。

