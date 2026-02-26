柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

民眾黨創黨主席柯文哲今表示，民眾黨立委李貞秀事件已經吵太久了，若行政院長卓榮泰敢說陸配是外國人、沒有參政權，他就讓李下來。對此，內政部政務次長馬士元表示，如果有雙重國籍的狀況，當然在從政部分會採取比較嚴格解釋，「我們還是回到法律面來。」

馬士元今下午受訪表示，首先還是按照國籍法規定來認定，如果有雙重國籍的狀況，那當然在從政部分，就會採取比較嚴格解釋，因此還是回到法律面來。

至於陸委會是否未來會找中選會來開會討論資格認定？馬士元表示，中選會部分如果在候選人資格有疑義，要由中選會的委員來認定；而內政部這邊則是國籍法主管機關，因此會按照國籍法的方式來認定。

媒體追問內政部過去三次函請李貞秀提出放棄國籍證明，未來還會再送？馬士元表示，大家應該有看到內政部公文送去，「李女士」也宣稱並沒有拆封公文，所以內政部目前也沒有得到任何的回應，按照法規來講，應該是要在就職之前要提出放棄國籍申請，「我們還是很期待，她能夠提出相關的證明。」

行政院長卓榮泰下令各部會禁止給李貞秀提供資料一事，若李貞秀透過黨團或內政委員會決議來索取資料？馬士元說，目前認定就是如果是合於規定的立委本人或是黨團來索資，「我們就看索資的對象，我們會提供資料。」