聽新聞
0:00 / 0:00

立院內政委員會也不給李貞秀質詢？ 內政部：若需要回應會跟主席說明

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰下令各部會禁止提供資料給李貞秀。內政部政務次長馬士元表示，目前院長已指示很明確，就按照辦理，直到爭議釐清。記者張曼蘋／攝影
行政院長卓榮泰下令各部會禁止提供資料給李貞秀。內政部政務次長馬士元表示，目前院長已指示很明確，就按照辦理，直到爭議釐清。記者張曼蘋／攝影

民眾黨立委李貞秀爭議持續，行政院長卓榮泰下令各部會禁止提供資料給李貞秀。內政部政務次長士元表示，目前院長已指示很明確，就按照辦理，直到爭議釐清；至於未來內政委員會是否上台備詢，馬說，還是要看現場主席裁示，「若需要我們做回應的話，我們會跟主席說明。」

馬士元今下午在部務會報會後受訪表示，目前院長已經有明確指示，就會按照行政院的指示辦理，「不會提供任何的資料」，直到爭議釐清。

至於卓榮泰也表態不會接受李貞秀質詢，馬士元表示，立法院內政委員會部分，因為目前還沒有召開，且院長已經有指示，因此還是會按照院長的指示來進行。

馬士元補充，目前因為在委員資格認定上，還沒有辦法確認，在這之前當然就沒有辦法依照立委的職權行使的方式來做回應。

媒體追問若對方堅持要上台質詢，是否會出現內政部坐在台下情形？馬士元指出，可能要看現場主席的裁示，「我們還是會尊重國會，如果說國會委員會主席有需要我們做回應的話，我們會跟主席說明。」

馬士元強調，目前所知道的是「不給資料」，至於質詢部分，要等到委員會的名單確定之後，再做進一步的確認。

行政院 李貞秀

延伸閱讀

卓榮泰提對李貞秀做行政處理 中選會：若當選無效 提委員會討論

卓榮泰財產申報 存款921萬元、債務356萬元

WBC 3月5日開打 卓揆：投入逾6,900萬預算提供台灣隊後勤支援

不認李貞秀是立委 民眾黨：「卓榮泰先生」已成現代趙高集團

相關新聞

不認李貞秀是立委 卓揆遭批藐視立法權

繼內政部長劉世芳要求所屬機關不提供民眾黨立委李貞秀機密文件後，行政院長卓榮泰昨天進一步下令各部會，在確認李貞秀的資格前，...

冷眼集／藐視國會 卓揆一切只為意識形態

民眾黨不分區立委李貞秀因其陸配身分，一上任後就遭內政部、陸委會百般刁難，行政院長卓榮泰日前在立法院備詢時更稱李貞秀「李女...

陸委會：遵循卓院長態度

行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給民眾黨立委李貞秀，也暗示不會接受李的質詢。李貞秀新會期在立法院內政委員會，未來質...

卓揆令不提供李貞秀資料、不接受質詢 學者：侵害立法院權力

民眾黨不分區立委李貞秀就職資格被質疑，行政院方面請中選會進行必要行政作業審慎處理。學者表示，行政部門受立法院監督，行政院...

藍委：李貞秀獲頒當選證書完成宣誓就是國會議員

對於行政院長卓榮泰稱民眾黨立委李貞秀為「女士」，昨天更進一步暗示將不接受其質詢，更通令各部會不提供任何資料，除了遭到民眾...

柯文哲嗆卓揆明講 「我們就讓李貞秀下台」

行政院長卓榮泰昨天下令各部會不提供任何資料給民眾黨立委李貞秀，民眾黨創黨主席柯文哲火力全開，除了怒嗆行政院長卓榮泰，他也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。