李貞秀立委資格案延燒 學者批政院違法濫權：中選會應不受拘束

民眾黨不分區立委李貞秀就職資格被質疑，行政院方面請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。學者表示，中選會是獨立機關，應不受「解釋性行政規則」拘束，陸委會、內政部還沒想到要「補繳」，實則違法濫權，以解釋法律之名，實質修改法律。

行政院發言人李慧芝今主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰在院會中指出，日前立委在質詢時提醒，立法院有立委資格尚有瑕疵、尚待確認，部會提供資料應謹慎，而目前無論兩岸人民關係條例、國籍法等，皆有適用不明確與瑕疵，甚至不具備法定條件現象存在，因此在此事沒有獲得進一步確認之前，請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，中選會是獨立機關，應不受內政部、陸委會乃至於行政院作出的「解釋性行政規則」（如函釋也是）所拘束，就像立法院和法院也當然不受拘束一般。

桂宏誠說，李貞秀登記為立委候選人時，陸委會和內政部還沒想到要「編排」所謂「補繳」，但實為違法濫權「新繳」喪失原籍證明之公證書，才發生本來不應該存在的問題，也證明陸委會和內政部是以解釋法律之名，實質修改法律。

桂宏誠指出，中選會最多似乎可提起「確認李貞秀是否具候選資格」的訴訟，因為李貞秀的問題源自於行政院、陸委會及內政部違憲搞「兩國論」及對大陸來台定居者加強「忠誠監控」，所以也沒有依選罷法提出「當選無效」之訴。他直言，李貞秀的候選資格沒問題。