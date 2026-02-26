卓榮泰提對李貞秀做行政處理 中選會：若當選無效 提委員會討論

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今在院會中已通令各部會不能提供民眾黨立委李貞秀任何資料。對此，中選會表示，若有自始當選無效情形，選務機關依法就有權機關提供的相關事證後續處理。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續，行政院長卓榮泰今在院會中已通令各部會不能提供李貞秀任何資料，請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。中選會表示，若有自始當選無效情形，選務機關依法就有權機關提供的相關事證進行處理，如提中選會委員會議討論等程序。

行政院發言人李慧芝今主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中指出，日前立委在質詢時提醒，立法院有立委資格尚有瑕疵、尚待確認，部會提供資料應謹慎，而目前無論兩岸人民關係條例、國籍法等，皆有適用不明確與瑕疵，甚至不具備法定條件現象存在，因此在此事沒有獲得進一步確認之前，請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。

中選會表示，將依法依例辦理選務，如依公職人員選舉罷免法第73條辦理遞補作業，並發布遞補當選人名單公告等，事先敘明。若有自始當選無效情形，選務機關依法就有權機關提供的相關事證進行後續處理，如提中選會委員會議討論等程序。其餘無其他評論或回應。

