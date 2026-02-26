卓榮泰提對李貞秀做行政處理 中選會：若當選無效 提委員會討論

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續，行政院長卓榮泰今在院會中已通令各部會不能提供李貞秀任何資料，請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。中選會表示，若有自始當選無效情形，選務機關依法就有權機關提供的相關事證進行處理，如提中選會委員會議討論等程序。

行政院發言人李慧芝今主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中指出，日前立委在質詢時提醒，立法院有立委資格尚有瑕疵、尚待確認，部會提供資料應謹慎，而目前無論兩岸人民關係條例、國籍法等，皆有適用不明確與瑕疵，甚至不具備法定條件現象存在，因此在此事沒有獲得進一步確認之前，請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。

中選會表示，將依法依例辦理選務，如依公職人員選舉罷免法第73條辦理遞補作業，並發布遞補當選人名單公告等，事先敘明。若有自始當選無效情形，選務機關依法就有權機關提供的相關事證進行後續處理，如提中選會委員會議討論等程序。其餘無其他評論或回應。