聽新聞
0:00 / 0:00

不認李貞秀是立委 民眾黨：「卓榮泰先生」已成現代趙高集團

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀國籍爭議再掀討論，行政院長卓榮泰今天表示，「在立委資格確認以前，各部會不會提供資料」。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委李貞秀國籍爭議再掀討論，行政院長卓榮泰今天表示，「在立委資格確認以前，各部會不會提供資料」。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委李貞秀國籍爭議再掀討論，行政院卓榮泰今天表示，「在立委資格確認以前，各部會不會提供資料」。民眾黨立法院黨團對此回應，卓榮泰秉持自創的法學見解，就連經過海基會認證的文件都誣陷為偽造，根本就是「現代版趙高集團」。

立法院新會期本周開議，李貞秀國籍爭議持續延燒。卓榮泰今天在行政院會表示，李貞秀立委資格仍有瑕疵、尚待確認，各部會提供資料應該更為謹慎，「在該名立委合格資格尚未確認之前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。」

針對卓榮泰的說法，民眾黨立法院黨團稍早發布聲明表示，李貞秀是經過中選會確認提名與就職資格，而且在立法院長韓國瑜與大法官面前監誓就任的立委，「行政機關本於憲政職責，應該接受立法委員監督及質詢。」

民眾黨團指出，卓榮泰與內政部、陸委會等官員，秉持自己獨創的法學見解，直接跳過獨立機關中選會，「不看、不讀、不懂憲法與兩岸人民關係條例」，甚至連海基會認證的文件都誣陷為偽造，「卓榮泰先生與其官員根本已成『現代趙高集團』。」

民眾黨團質疑，卓榮泰有膽違憲、規避閃躲中華民國立法委員質詢與行使職權，「請拿出Guts說清楚，行政院有何權力強行剝奪陸配參政權」，也請卓榮泰先生直接向國人說明，「民進黨執政下，在中華民國取得身分證滿10年的陸籍配偶與新住民，是否仍被視為外國人士，不具備參政權」？

卓榮泰 行政院 民眾黨

延伸閱讀

不認李貞秀是立委 卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

柯文哲嗆卓榮泰：敢講陸配外國人無參政權 民眾黨就讓李貞秀下台

影／柯文哲：民進黨若敢明講陸配沒有參政權 我們就讓李貞秀下來

【重磅快評】民進黨大官們霸凌立委 壞習慣一脈相傳？

相關新聞

不認李貞秀是立委 卓揆遭批藐視立法權

繼內政部長劉世芳要求所屬機關不提供民眾黨立委李貞秀機密文件後，行政院長卓榮泰昨天進一步下令各部會，在確認李貞秀的資格前，...

冷眼集／藐視國會 卓揆一切只為意識形態

民眾黨不分區立委李貞秀因其陸配身分，一上任後就遭內政部、陸委會百般刁難，行政院長卓榮泰日前在立法院備詢時更稱李貞秀「李女...

陸委會：遵循卓院長態度

行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給民眾黨立委李貞秀，也暗示不會接受李的質詢。李貞秀新會期在立法院內政委員會，未來質...

卓揆令不提供李貞秀資料、不接受質詢 學者：侵害立法院權力

民眾黨不分區立委李貞秀就職資格被質疑，行政院方面請中選會進行必要行政作業審慎處理。學者表示，行政部門受立法院監督，行政院...

藍委：李貞秀獲頒當選證書完成宣誓就是國會議員

對於行政院長卓榮泰稱民眾黨立委李貞秀為「女士」，昨天更進一步暗示將不接受其質詢，更通令各部會不提供任何資料，除了遭到民眾...

柯文哲嗆卓揆明講 「我們就讓李貞秀下台」

行政院長卓榮泰昨天下令各部會不提供任何資料給民眾黨立委李貞秀，民眾黨創黨主席柯文哲火力全開，除了怒嗆行政院長卓榮泰，他也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。