不認李貞秀是立委 卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民眾黨不分區立委李貞秀遭質疑立委資格問題，行政院長卓榮泰下令各部會，在李貞秀的資格確認前，一律不提供任何資料。記者林澔一／攝影
民眾黨不分區立委李貞秀遭質疑立委資格問題，行政院長卓榮泰下令各部會，在李貞秀的資格確認前，一律不提供任何資料。記者林澔一／攝影

民眾黨不分區立委李貞秀遭質疑在登記參選立委時仍具有台灣、中國大陸「雙重戶籍」，行政院長卓榮泰今天下令各部會，在確認李貞秀的資格前，一律不提供任何資料。發言人李慧芝並說，卓院長稱呼對方「李女士」，未來會不會接受李貞秀的質詢「答案已經很清楚了」

卓榮泰在行政院會表示，週二立院總質詢時，有立委提出目前立法院中有立委的資格上有瑕疵、尚待確認，提供資料要特別審慎。他指示各部會，在該名立委合格資格未確認前，各部會一律不提供任何資料，無論是機密或非機密資料，一律不提供。

媒體追問，卓榮泰下周將赴立院報告關稅與貿易議題，屆時是否會接受李貞秀的質詢？李慧芝說，卓院長既然稱呼她為「李女士」，「這部分的答案應該已經很清楚了。」

李慧芝說，行政院秘書長張惇涵已經邀集內政部、陸委會和中選會討論相關事證，李貞秀無論是適用兩岸條例或國籍法都仍有疑義，內政部和陸委會，希望爭議趕快釐清。

內政部戶政司表示，內政部已經3次分別函請立法院書長和李貞秀提具就職前已經放棄國籍的證明，並請立法院依國籍法第20條辦理。立法院秘書長在2月13日有回函，但並未提供相關書面證明，因此內政部至今尚未收到李貞秀辦理放棄國籍的證明文件，依國籍法20條規定，立法委員係由立法院解職，所以還必須由立法院依規定處理。

陸委會指出，對於國人以後擬登記參選是否符合資格要件的問題，3月初將與內政部及中選會開會，研商精進之後的查核機制。

