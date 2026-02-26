聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲嗆卓榮泰：敢講陸配外國人無參政權 民眾黨就讓李貞秀下台

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期本周開議，民眾黨立委李貞秀國籍爭議再掀討論，行政院長卓榮泰先前當面稱呼「李女士好」。民眾黨前主席柯文哲今天表示，卓榮泰就出來明講「陸配是否為外國人」，如果拿到台灣身分證也沒有參政權，民眾黨就直接讓李貞秀下台。

民眾黨今天舉行開工團拜，柯文哲會後受訪時表示，他的人生態度很簡單，就是認真過好每一天，新年新希望依然為「心存善念盡力而為」。

民眾黨主席黃國昌則說，當前台灣面對許多困難跟挑戰，民眾黨希望為政治注入一股新的活水跟清新，「我們期許新的一年，台灣可以由合作代替對抗，由團結代替分裂，由建設代替破壞，為民眾打造一條新的道路。」

針對李貞秀國籍爭議，柯文哲突然面露不悅，直言這一條吵太久了，同時當面點名卓榮泰，乾脆就出來明講「陸配是否為外國人」，是或不是直接明白講清楚，如果拿到台灣身分證也沒有參政權，「好我跟你講，你敢明著講，我們就讓李貞秀下來。」

柯文哲說，李貞秀報名參選立委，中選會通過資格審查，後來也頒發當選證書，更在大法官面前宣誓就職，「程序全部走完了，今天才在搞什麼不備詢、不提供資料」，民進黨分明就是在搞對立，到底還要不要認真做事情，「不然你們就明講，只要民進黨執政，陸配就沒有參政權。」

柯文哲也說，民進黨把國家的事情，浪費在搞這種事情，難道賴清德總統以為這樣就能當選連任嗎？「我會火大就是這樣，不要再搞這種事情。」

此外，民進黨立法院黨團幹部改選，黨籍立委柯建銘卸任總召職位。柯文哲對此表示，自從上一次被羈押，手機電腦都被沒收，自己可以說跟過去完全斷絕關係，「我現在是社會更生人，還在重新建立社會連結，現在還沒有柯建銘的聯絡辦法，只有上一次人家安排我去見他。」

柯文哲 民眾黨 李貞秀

延伸閱讀

影／柯文哲：民進黨若敢明講陸配沒有參政權 我們就讓李貞秀下來

蔣萬安推育兒減工時不減薪 柯文哲提醒：任何政策都要有配套

柯文哲將出席一日北高 黃國昌籲總統國情報告實問實答

1.25兆軍購案爭議！柯文哲：沒有綠白合的問題 支持付委實質審查

相關新聞

不認李貞秀是立委 卓揆遭批藐視立法權

繼內政部長劉世芳要求所屬機關不提供民眾黨立委李貞秀機密文件後，行政院長卓榮泰昨天進一步下令各部會，在確認李貞秀的資格前，...

冷眼集／藐視國會 卓揆一切只為意識形態

民眾黨不分區立委李貞秀因其陸配身分，一上任後就遭內政部、陸委會百般刁難，行政院長卓榮泰日前在立法院備詢時更稱李貞秀「李女...

陸委會：遵循卓院長態度

行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給民眾黨立委李貞秀，也暗示不會接受李的質詢。李貞秀新會期在立法院內政委員會，未來質...

卓揆令不提供李貞秀資料、不接受質詢 學者：侵害立法院權力

民眾黨不分區立委李貞秀就職資格被質疑，行政院方面請中選會進行必要行政作業審慎處理。學者表示，行政部門受立法院監督，行政院...

藍委：李貞秀獲頒當選證書完成宣誓就是國會議員

對於行政院長卓榮泰稱民眾黨立委李貞秀為「女士」，昨天更進一步暗示將不接受其質詢，更通令各部會不提供任何資料，除了遭到民眾...

柯文哲嗆卓揆明講 「我們就讓李貞秀下台」

行政院長卓榮泰昨天下令各部會不提供任何資料給民眾黨立委李貞秀，民眾黨創黨主席柯文哲火力全開，除了怒嗆行政院長卓榮泰，他也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。