影／柯文哲：民進黨若敢明講陸配沒有參政權 我們就讓李貞秀下來

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
民眾黨上午在中央黨部舉行開工團拜，前主席柯文哲（左）、黨主席黃國昌（右）率全體黨公職人員祈求國泰民安，黨運昌隆。記者林澔一／攝影
民眾黨上午在中央黨部舉行開工團拜，前主席柯文哲（左）、黨主席黃國昌（右）率全體黨公職人員祈求國泰民安，黨運昌隆。記者林澔一／攝影

民眾黨上午在中央黨部舉行開工團拜，前主席柯文哲、黨主席黃國昌率全體黨公職人員祈求國泰民安，黨運昌隆。對於日前民進黨立委陳培瑜在立法院質詢行政院長卓榮泰時，再次質疑民眾黨立委李貞秀的國籍身分議題，卓榮泰與陳培瑜刻意稱李貞秀為「李女士」而非立委。對此前主席柯文哲批評賴清德又在搞對立，認為政治鬥爭手段並不利於國家治理或未來選情，「不要以為這樣就能連任」。

柯文哲更直言，若執政當局明確宣示陸配屬於外國人，即便取得台灣身分證也無參政權，「我們馬上就讓李貞秀下來」。既然中選會已完成資格審查，李貞秀也依法完成就職程序並取得當選證書，就不應再反覆炒作相關議題。柯文哲最後喊話民進黨，勿將國家時間與社會資源耗費在製造對立之上。

