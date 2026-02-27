聽新聞
北市育兒新政驚豔內科 排班問題待解

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安推「育兒減少工時計畫」，內湖科技園區協會昨表示，企業初步反應是「驚豔」，但需要時間解決排班等問題，未來企業會找到適應方法。勞動局長王秋冬說，北市府是拋磚引玉，希望鄰近縣市跟進；若申請踴躍，會用二備金等經費支應。

內科發展協會副理事長張博堯表示，政策初衷立意良善，市府提出後，相關企業都在了解內容，對政府願意幫忙留才、願意幫忙有小孩的家長、家庭都覺得驚豔；有些員工也在詢問。

外界擔心減工時可能會有排班、工作代理委託等狀況，張博堯認為，通常一段時間後，企業就能找到方法適應，不是太大問題，畢竟企業也希望照顧員工及家庭，政策初期都要嘗試。他說，協會會張貼訊息供企業參考，由企業自行申請。

有網友質疑這一政策是懲罰單身，且企業和個人都要設籍北市過於嚴格，預算僅五五○萬元也太少。

王秋冬說，補助是希望留工留才，讓勞工兼顧事業與家庭，如果職場發生勞工權益爭議，只要有歧視，勞工都可以檢舉申訴，會全力確保勞工權益、稽查懲處；他也說，如果政策讓勞工受益大，企業也願意配合，政府僅提出局部預算鼓勵，希望其他縣市也能跟進，過程中會快速搜集輿情，持續滾動修正。

育兒 內湖科技園區

