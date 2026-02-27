北市育兒新政 李四川：新北可跟進

台北市長蔣萬安宣布試辦「十二歲以下子女家長，每日減少一小時工時」的措施。行政院發言人李慧芝昨表示，行政院樂見地方政府加入推動友善職場，中央與地方合作能有助於制定更好政策，不過當務之急是希望地方首長呼籲國會成員，儘快通過預算。

台北副市長李四川昨被問及新北市是否應跟進蔣萬安的育兒減少工時計畫時表示，各城市的狀況都不一樣，原則上北市是試辦，如果試辦成功，也許新北有哪些部分可以採用的「都會來檢討、來跟進」。

高雄市長陳其邁說，家庭照顧假、育嬰留停與減少工時補助，需中央及地方協調配套措施，各地財政與產業差異，應加強對偏鄉與三班制產業支持，避免政策落差，否則政策可能「看得到、吃不到」，難以真正讓家長受惠。

台南市長黃偉哲說，蔣市長靈光一閃想到自己是「三寶爸」，幫忙許多要帶孩子的爸爸、媽媽提前一個小時下班，立意良善，但思慮要更周延較好。

民眾黨主席黃國昌表示，肯定蔣萬安立意良善，但一定要做好相關配套，如何為三明治世代、快要被負擔拖垮的年輕人找到新出路，一直是民眾黨研擬政策的重中之重。

民進黨立委吳思瑤則批，台北市十八萬間公司，只有五十五間公司能申請，覆蓋率只有百分之零點零三。且北市有廿四萬家長，補助八成一小時時薪需要八十七億，蔣市府只編列五五○萬預算，光從基本數字來看就知是騙局一場。