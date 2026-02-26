蔣萬安拋育兒減少工時…范雲稱賴總統2024年早提出 王鴻薇反駁批收割

台北市長蔣萬安宣布3月1日起推動育兒減少工時計畫。國民黨立委王鴻薇指出，民進黨立委范雲想直接收割，稱是賴清德總統2024年就提出相關政見，扯在野黨擋預算，但國眾黨團早就提出要讓民生新興計畫先動支，怎麼還好意思做賊喊捉賊？收割別人政績？

王鴻薇指出，育兒減少工時計畫消息一出果然讓民進黨很「吃味」，試圖發動各種攻擊止血。可能是政策實在太有感，民進黨立委范雲今天又大轉彎想直接收割，還說是賴清德總統2024年就提出相關政見，又扯是在野黨擋預算。但賴清德提出的相關政見就是115年度新興資本支出及新增計畫，這項計劃的預算，本來早就可以通過，國民黨和民眾黨黨團，早在1月上旬就提出要讓「民生」新興計劃先行動支。

王鴻薇說，結果民進黨團表示總預算要過就是要全部過，不同意在野黨黨團提出新興計畫同意先行動支的提案。自己卡預算擋社福，怎麼就都忘了？說穿了民進黨操作預算議題，只為政治鬥爭，才會被蔣萬安搶得先機。范雲怎麼還好意思做賊喊捉賊？收割別人政績？