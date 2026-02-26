肯定蔣萬安育兒新政 謝龍介喊加碼：出生到國中領96萬

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄／台南即時報導
國民黨台南市長參選人、立委謝龍介（前排中）開春率黨團議員團拜，並提出「幸福3好禮」政策。記者萬于甄／攝影
針對台北市長蔣萬安提出「育兒父母可提早一小時下班、市府補助8成薪資」構想，引發各界討論。國民黨台南市長提名人謝龍介今表示肯定該政策立意良善，少子化是國安危機，任何有建設性，有行動力的作法，都值得鼓勵，非常期待觀摩台北市試辦的成績，見賢思齊。也樂見各縣市相互觀摩、良性競爭。

但謝龍介強調，他提出的方案將更具規模與力度，國民黨台南隊今年提出「育兒幸福3政策」，其中包括推動「0至15歲每月加碼5000元」構想，從出生至國中畢業，累計最高可達96萬元，強調由市府直接投資下一代，減輕家長長期育兒負擔。

謝龍介喊出，「這一次台南要贏台北。」他表示，面對少子化已成國安危機，地方政府不能只做象徵性措施，而要提出具體、長期且可感的支持方案，讓年輕人敢結婚、敢生育，也養得起孩子。

至於財源問題，謝龍介指出，將以新版「財政收支劃分法」修法後台南市增加的163億元財源為基礎，規畫約75%、約123億元支應相關政策，強調把資源優先投入育兒領域，「把錢花在刀口上」。

對此，民進黨台南市長提名人、立委陳亭妃表示，今年是選舉年，在選舉過程大家都會猛開支票，最後是否可以落實才是關鍵，自己也提出「福利六都齊」政見，未來若順利當選市長，也會立即將六都福利比較，台南不足之處，會逐步補足。

