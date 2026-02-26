少上一小時班差很多？北市推「育兒減少工時」 網憂：恐加速南部人北漂

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
北市將率先推出「育兒減少工時計畫」，有網友直言：「台北這個政策一出，會不會讓南部人更想北漂？」聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安本周在市政會議中宣布，自3月1日起，北市將率先推出「育兒減少工時計畫」。凡家中有12歲以下子女的家長，只要企業同意在不減薪前提下，每天減少一小時工時陪伴孩子，該減少的薪資由市府補貼八成。消息一出，立刻在網路上掀起討論，有網友直言：「台北這個政策一出，會不會讓南部人更想北漂？」相關話題迅速引發討論。

有網友在Dcard發文指出，表面上只是「少一小時」，但真正拉開差距的其實是生活品質。同樣的工作內容、同樣的薪資，卻每天多出一小時可自由運用的時間，對育有子女的家庭而言意義重大。原PO形容，不少中南部家長每天在公司「盯著時鐘焦慮」，準時下班擔心老闆臉色，晚走又怕接送小孩來不及，只能在工作與家庭間奔波。相較之下，若在台北有制度與補助撐腰，能合法提早一小時下班，「那種差別不只是60分鐘，而是一種生活感」。

原PO進一步說明，這類政策最可能吸引的，正是有穩定工作、同時也有孩子的家庭族群。當家長開始盤算「是否搬到台北能讓孩子享有更多教育與文化資源」，人口流動可能不再只限於單身青年，而是擴及整個家庭。長期下來，恐讓南北差距更加明顯。他也提醒，若大量家庭因此評估遷居，房東可能藉機調漲租金，呼籲市府應同步規劃抑制惡意漲租的配套。

不過留言區的聲音並非一面倒，也有不少人抱持保留態度。有留言認為「為了一小時搬家不太可能」，畢竟台北房價與租金遠高於中南部，還涉及重新找工作、轉學與托育銜接等現實問題。有人直言「省一小時，房貸卻多好幾千萬，真的划算嗎？」但也有支持者表示，一天看似只多出1/24，對於工時長、家務繁重的雙薪父母而言，原本僅剩的兩小時喘息時間若能增加到三小時，「體感差很多」，認為這是社會進步的一步。

針對此新育兒政策，也有網友質疑實際效果，直言「沒有強制或罰則，老闆未必買單」，擔心員工最後仍是「看得到卻吃不到」。也有人指出，其實相關減少工時的請求權早在性別工作平等法上路時就存在，差別只在於過去那一小時未必給薪，如今北市補助八成薪資，並將適用年齡從幼兒擴大到12歲以下，至於企業是否願意配合，仍有待觀察。

根據本站報導，在外商公司上班並育有兩名子女的陳小姐表態支持此政策，她指出都會區雙薪家庭比例高，要在5點前把小孩從托育中心接走，對於有工作者是相當困難的。她認為若企業願意配合，確實能減輕育兒壓力，也讓父母更有餘裕安排接送與陪伴時間。相關討論持續延燒，至於是否真的會引發南部家庭北漂，仍待政策上路後，會由市場與家庭選擇給出答案。

