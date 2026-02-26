蔣萬安推3大新政挨批倉促上路 綠議員嘆欠缺溝通：別把好事給做壞

台北市長蔣萬安今年陸續拋出營養午餐免費、無菸城市、育兒彈性工時3大政策，引發熱議。民進黨議員陳賢蔚今質疑選舉牛肉急就章，蔣市府欠缺溝通與配套，政策倉促上路恐將好事給做壞。

陳賢蔚認為，蔣萬安3個政策規畫倉促，未見完整公私整合及與關係人溝通協調程序，預算編列、執行量能、影響評估與預期目標皆未清楚揭露，不僅讓人質疑是政策買票，更讓人擔憂原本是好意、好事一樁，被無能治理給做壞而失去市民支持。

陳賢蔚質疑，「育兒彈性工時」政策推出前，市府未充分諮詢企業及育兒家長意見，以極少預算卻稱可廣泛嘉惠父母，由企業先行負擔薪資再申請補助，對中小企業而言，將增加人事行政成本，且未同步規畫人力替補、工作分配調整及對不同性質勞工權益保障，明顯將負面效應丟包給企業負責，恐造成勞資雙輸局面。

「無菸城市」政策，陳賢蔚說，先前迪化街年貨大街擴大禁菸範圍時，已出現吸菸區設置距離過遠、民眾轉往周邊巷弄抽菸且執法取締困難等爭議，顯示政策規畫與配套並未全盤考量可行性，後續若未能有效改進而強行推動，將造成民眾對立，阻礙無菸城市政策推行。

至於「營養午餐全面免費」政策，陳賢蔚說，龐大財政支出是否排擠其他教育資源、各校餐點品質監督與補助設計是否完善，恐讓學童發生有得吃卻吃不好的窘況，市府也未清楚對外說明與業者、校方及家長溝通後續情形。

陳賢蔚強調，市政治理講求公私協力、程序正義與專業評估，若缺乏充分溝通與影響分析，政策倉促上路，最終仍是市民朋友承擔風險。他期待，蔣市府不要為了選舉倉促作業，將原本是好意、好事一樁的政策給搞砸做壞。