蔣萬安推「育兒減工時」 黃偉哲：後面可能還會有很多奇怪的想法

台北市長蔣萬安宣布3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，設籍台北、家有12歲以下孩子需接送在職育兒爸媽，每天減少工作1小時，市府補助企業8成工資。台南市長黃偉哲上午受訪表示，台南目前為止沒有要跟進，這不只是付薪水就能解決，是少一個人力問題，如作法可行，乾脆提前下午 4點下班讓爸爸媽媽接小孩，不是很好嗎？蔣市長立意良好，但思慮需要更圓滿周延。

黃偉哲表示，蔣市長突然靈光一閃想到自己是「三寶爸」，幫忙許多要帶孩子的爸爸、媽媽提前1個小時下班 ，由政府補助這1小時8成薪資。他說，相信出發點是良好的，但現實有很多困難，包括其他縣市財政困難 ，他也不管其他縣市跟不跟得上。

黃偉哲還說，付薪水就能解決問題嗎？他覺得也未必，因很多服務業、餐飲業在下午5、6點後是服務高峰期，提早下班不是多一份薪水就沒事，而是少一個人力，這就會影響到將來雇主跟勞方關係，另也包括交通問題，如果真的可行的話，乾脆大家把勞動時間都提前在下午 4點下班了，再去接小孩那不是很好嗎？

黃偉哲說，蔣市長立意良善，但這部分思慮還需要更圓滿周延比較好，尤其，其他縣市財務「連滾帶爬」非常辛苦，「我相信蔣蔣市長在財政收入劃分法通過後，拿到大筆現金 ，他後面還有後招、可能還有其他奇奇怪怪的想法」。

他強調，尊重台北市想法，但台南需要審慎評估，因很多基礎建設剛剛起步，不管是捷運還是鐵路地下化也好，不像台北市在中央挹注下已經完善了，有錢、有餘裕做一些「錦上添花」工作，「我們予以尊重」。

黃偉哲說，台南現在基礎建設才要大步邁進還，財務比較拮据，而且育兒減工時能否解決爸媽育兒問題？解決勞資問題？這部分也還有很大商榷空間，台南現在還在研議中，目前為止還沒有要跟進。