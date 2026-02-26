北市府拋育兒爸媽減工時 立委：育嬰留停預算5億元還卡在立院

台北市長蔣萬安宣布3月1日起實施「育兒減少工時」試辦計畫，家中有12歲以下子女、且確實有育兒需求的勞工，每日工時彈性減少一小時。立委林月琴26日表示，事實上，勞動部編列5億元支持勞工「以日」申請育嬰留停新制，預算仍被在野黨卡在立法院，呼籲蔣力促審議總預算。

北市勞動局說明，「育兒減少工時」試辦計畫，申請期間從3月1日到6月30日，預計共補助約55家企業，由市府負擔減少工時所對應薪資八成，每名員工最高可獲1.5萬元，企業總補助上限為10萬元。育兒減工時包括延後1小時上班或提早1小時下班，須確保員工薪資不受影響。

勞動部表示，今年元旦起「育嬰留停以日申請」及「家庭照顧假以小時請」兩大新制上路。不過，以日申請育嬰留停的獎勵金，尚未經立法院審議通過，因小微型企業獎勵金本項措施屬於2026年新增計畫，依預算法規定須待立法院預算審議完成，始得執行，林月琴提到，蔣萬安昨推出育兒家庭上班減少一小時的「育兒減少工時」政策，她身為社福與兒少立委，任何對於育嬰家庭支持的政策，都很樂見，她也不斷的和勞動部、衛福部爭取更多福利待遇，希望能當全民的後盾。

林月琴說，但是當她看到蔣萬安對於「育兒減少工時」政策的預算，只編550萬元，卻說要照顧台北市24萬家長時，就發現原來這不是政策，是抽籤。她質疑，台北市有18萬間公司，550萬元的預算有幾間可以申請？就算是試辦這樣的樣本夠嗎？

林月琴呼籲，請蔣萬安不要政治口號當暖男、預算編列冷冰冰，最後真正受惠的恐怕寥寥無幾。預算冷冰冰的除了這項政策，還有藍白主導的立法院。在野黨把勞動部編列5億元、要獎勵小微企業支持勞工「以日」申請育嬰留停的新制，卡在立法院。

林月琴認為，如果蔣萬安真的要給育嬰家庭支持，就請蔣萬安發揮黨內影響力，力促國民黨放行儘速審議總預算，讓育嬰留停新制度順利推行。不要兩手策略，地方一邊喊加碼、中央預算一邊按暫停鍵，如果真的照顧人民，就請國民黨趕快審預算。