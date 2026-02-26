北市提育兒減工時 政院：中央彈性育嬰留停照顧已在元旦上路

台北市長蔣萬安拋出從3月1日起，領先全國推出「育兒減少工時計畫」。對此，行政院發言人李慧芝26日表示，政府近年持續推動長照與幼托政策，今年元旦起已推動兩項新制，包括「育嬰留停以日申請」及「家庭照顧假以小時申請」。育嬰留停以日申請制度下，雇主每核准員工申請1日，政府將提供1,000元定額獎勵金，此措施屬2026年度新增計畫，目前仍待立法院完成預算審議。

蔣萬安日前宣布將推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少1小時工時，減少的工資由市府8成補助。勞動局表示，計畫須為登記於北市的事業單位，且勞工設籍台北市，可延後1小時上班或提早1小時下班。

外界關注此政策是否會擴及全國，對此，李慧芝今日於行政院會後記者會回應，政府近年持續推動長照與幼托政策，目標在於減輕家庭負擔，協助青年世代兼顧工作與家庭生活。今年元旦起已推動兩項新制，包括「育嬰留停以日申請」及「家庭照顧假以小時申請」。

李慧芝強調，育嬰留停以日申請制度下，雇主每核准員工申請1日，政府將提供1,000元定額獎勵金，此措施屬2026年度新增計畫，目前仍待立法院完成預算審議。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅補充，今年1月1日起已推動彈性育嬰留停制度，勞工可按日申請，最多30日，新生兒父母合計可申請60日，期間提供八成薪資補助。家庭照顧假亦可改以小時申請，雇主不得拒絕，且不得影響全勤或獎金。

黃琦雅說，針對中小企業，政府也將提供相關協助與獎勵措施，鼓勵企業支持勞工申請育嬰留停。只要企業同意員工以日申請育嬰留停，即可獲得每案1,000元獎勵金，相關措施待立法院完成預算審議後，勞動部將立即辦理經費撥付作業。