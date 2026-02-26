育兒減少工時計畫引熱議 內科協會曝企業反應

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安25日再拋友善育兒新政策，推出全台首創的「育兒減少工時」計畫，補助企業讓家有12歲以下幼兒的家長，每天少上班1小時，3月起上路。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安推「育兒減少工時計畫」引起各界議論。內湖科技園區協會表示，企業初步反應都是驚艷，認為政府願意幫忙留才，也是照顧有小孩的家庭；至於排班等工作委託問題，協會認為政策初期都需要時間適應，不會有太大問題。

根據北市府提出政策，只要家中有12歲以下孩子爸媽，企業在不減薪條件下，設籍北市家長日可減一小時工作，工資市府八成補助。

內科發展協會副理事長張博堯表示，市府提出後，相關企業都在了解內容，但反應皆為驚艷，「政府願意幫忙留才也幫忙有小孩的家長、家庭。」這幾天有些員工也有開始詢問。

至於外界提到，可能會有排班、工作委託等狀況，張博堯認為，通常在一段時間之後，企業就能找到方法去適應，不會是太大問題，畢竟企業也會希望照顧到員工及家庭，政策初期都會要嘗試，初衷都是立意良善。

另外有關申請部分，他說，協會幫忙張貼訊息提供企業參考，申請部分仍是以企業自行申請為主。

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

處在「秒」計算輿情反應速度的現在，台北市宣布育兒彈性工時政策的訊息一出，流量以火箭升空速度飆高，閱讀到新聞的讀者都在問：...

蔣萬安推育兒減工時 范雲：賴總統2024提政見早備好 藍白卻擋預算

台北市長蔣萬安昨宣布3月1日起率先推「育兒減少工時計畫」，鎖定家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可彈性減少一小時工時，...

影／北市推育兒減少工時 陳其邁：沒配套恐「看得到、吃不到」

北市推動育兒減少工時，高雄市府僅強調會審慎評估研議，今天市長陳其邁被問及此事，他說，家庭照顧假、育嬰留停與減少工時補助，...

侯友宜談免費營養午餐、育兒減工時 「須審慎評估財源」

新北市長侯友宜今上午前往三重客運蘆洲二站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，針對外界關注的免費營養午餐與育兒減少工時政策，侯...

蔣萬安拋育兒減工時...局處曝電話接到手軟 預算可用二備金支應

北市長蔣萬安3月1日推「育兒減少工時計畫」，但今年預算僅編550萬，遭綠營質疑北市十八萬家公司，只有五十五家能申請「覆蓋...

