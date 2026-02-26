育兒減少工時計畫引熱議 內科協會曝企業反應

台北市長蔣萬安推「育兒減少工時計畫」引起各界議論。內湖科技園區協會表示，企業初步反應都是驚艷，認為政府願意幫忙留才，也是照顧有小孩的家庭；至於排班等工作委託問題，協會認為政策初期都需要時間適應，不會有太大問題。

根據北市府提出政策，只要家中有12歲以下孩子爸媽，企業在不減薪條件下，設籍北市家長日可減一小時工作，工資市府八成補助。

內科發展協會副理事長張博堯表示，市府提出後，相關企業都在了解內容，但反應皆為驚艷，「政府願意幫忙留才也幫忙有小孩的家長、家庭。」這幾天有些員工也有開始詢問。

至於外界提到，可能會有排班、工作委託等狀況，張博堯認為，通常在一段時間之後，企業就能找到方法去適應，不會是太大問題，畢竟企業也會希望照顧到員工及家庭，政策初期都會要嘗試，初衷都是立意良善。

另外有關申請部分，他說，協會幫忙張貼訊息提供企業參考，申請部分仍是以企業自行申請為主。