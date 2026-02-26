影／北市推育兒減少工時 陳其邁：沒配套恐「看得到、吃不到」

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁認為育兒減少工時需要中央及地方協調配套措施。記者郭韋綺／攝影
北市推動育兒減少工時，高雄市府僅強調會審慎評估研議，今天市長陳其邁被問及此事，他說，家庭照顧假、育嬰留停與減少工時補助，需中央及地方協調配套措施，各地財政與產業差異，應加強對偏鄉與三班制產業支持，避免政策落差，立法院正審議放寬補助計算與加碼微型企業獎勵，也盼盡速通過。

陳其邁表示，減輕家長負擔，讓爸爸媽媽在工作之餘仍有餘力照顧孩子，是重要的政策目標，無論是家庭照顧假、育嬰留停，或是減少工時的補助，都需要更完整的配套設計，這也必須由中央與地方共同協調推動。

不過他也點出各縣市的財政條件與產業結構差異很大，以高雄為例，製造業比例高，許多企業採三班制運作，這類型的產業結構，讓相關政策在落實上更具挑戰，如果缺乏中央與地方更完整的協調與支持，政策很可能「看得到、吃不到」，難以真正讓家長受惠。

因此對於財政較為吃緊的縣市，尤其是偏鄉地區、微型企業較多、或三班制工廠集中的縣市，更需要中央在財政上給予額外支持與配套，才能避免福利政策因地制宜不足而出現落差。

陳其邁說，立法院也正在審議與育嬰留停相關的制度改革，包括針對微型企業增加獎勵金，以及將原本以「月」計算的補助方式，改為以「日」計算，讓制度更具彈性，也期待立法院能夠盡速通過，減輕家長的負擔。

他表示，不論是減少工時補助、育嬰留停，還是家庭照顧假，都需要更周延的政策配套與跨層級合作，台北市的作法是好的起點，但關鍵在於如何擴大落實，讓更多家庭、年輕家長實質受惠，才能真正發揮政策效果。

