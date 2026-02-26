侯友宜談免費營養午餐、育兒減工時 「須審慎評估財源」

新北市長侯友宜今上午前往三重客運蘆洲二站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，針對外界關注的免費營養午餐與育兒減少工時政策，侯友宜表示，新北市相關措施都須審慎評估財政資源與配套，確保政策能夠永續推動，在照顧孩子與家庭的方向上會持續努力。

對於媒體關心是否比照其他縣市推動免費營養午餐，侯友宜指出，新北市學生人數為全國最多，若涉及營養午餐免費政策，必須完整檢討財政資源與相關配套措施，「一定要做好配套以後，才能永續地去照顧我們的孩子。」他強調，市府一定以健康、營養、更優質的營養午餐來提供給孩子。

而至於台北市日前宣布育兒減少工時政策，新北市立場為何，侯友宜則回應，新北市在育兒照顧方面持續推動公共托育，目前公共托育設施已達130家，不僅家數全國最多，服務量能也是全國最高，且仍持續擴充。他表示，市府也與企業合作，支持企業設置托育設施，打造多元育兒友善環境。

侯友宜指出，相關政策項目仍須依市府財源狀況進行整體評估，「一步一步讓育兒減輕家長負擔，絕對是我們往前走最重要的方向。」