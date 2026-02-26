快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北市相關措施都須審慎評估財政資源與配套，確保政策能夠永續推動。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今上午前往三重客運蘆洲二站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，針對外界關注的免費營養午餐與育兒減少工時政策，侯友宜表示，新北市相關措施都須審慎評估財政資源與配套，確保政策能夠永續推動，在照顧孩子與家庭的方向上會持續努力。

對於媒體關心是否比照其他縣市推動免費營養午餐，侯友宜指出，新北市學生人數為全國最多，若涉及營養午餐免費政策，必須完整檢討財政資源與相關配套措施，「一定要做好配套以後，才能永續地去照顧我們的孩子。」他強調，市府一定以健康、營養、更優質的營養午餐來提供給孩子。

而至於台北市日前宣布育兒減少工時政策，新北市立場為何，侯友宜則回應，新北市在育兒照顧方面持續推動公共托育，目前公共托育設施已達130家，不僅家數全國最多，服務量能也是全國最高，且仍持續擴充。他表示，市府也與企業合作，支持企業設置托育設施，打造多元育兒友善環境。

侯友宜指出，相關政策項目仍須依市府財源狀況進行整體評估，「一步一步讓育兒減輕家長負擔，絕對是我們往前走最重要的方向。」

相關新聞

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

處在「秒」計算輿情反應速度的現在，台北市宣布育兒彈性工時政策的訊息一出，流量以火箭升空速度飆高，閱讀到新聞的讀者都在問：...

蔣萬安推育兒減工時 范雲：賴總統2024提政見早備好 藍白卻擋預算

台北市長蔣萬安昨宣布3月1日起率先推「育兒減少工時計畫」，鎖定家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可彈性減少一小時工時，...

侯友宜談免費營養午餐、育兒減工時 「須審慎評估財源」

新北市長侯友宜今上午前往三重客運蘆洲二站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，針對外界關注的免費營養午餐與育兒減少工時政策，侯...

蔣萬安拋育兒減工時...局處曝電話接到手軟 預算可用二備金支應

北市長蔣萬安3月1日推「育兒減少工時計畫」，但今年預算僅編550萬，遭綠營質疑北市十八萬家公司，只有五十五家能申請「覆蓋...

蔣萬安推育兒減工時不減薪 柯文哲提醒：任何政策都要有配套

台北市長蔣萬安昨天宣布「育兒減少工時試辦計畫」，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天表示，這項政策利益良善，但是要做好相...

北市減工時育兒預算550萬遭質疑 白喬茵舉高雄數字：陳其邁說99%完善？

蔣萬安宣布台北市將於3月1日推動「育兒減少工時計畫」，由市府補助企業八成薪資差額，鼓勵企業讓育有12歲以下子女的員工，每日減1小時工時且不減薪。針對育兒友善職場政策議題，台北市議員白喬茵表示，蔣萬安提出的政策，對育有子女的家長而言具有實質幫助，但同時質疑高雄市長陳其邁所稱高雄企業托兒措施完善比例達99%的說法，認為相關數據與實際情況存在落差。

