蔣萬安「育兒減工時計畫」挨批懲罰單身狗 勞動局：有歧視都可來申訴

北市長蔣萬安推「育兒減少工時計畫」，家有12歲以下孩子爸媽，只要企業不減薪，設籍北市家長日可減一小時工作，工資市府八成補助。不過有網友質疑懲罰單身狗？工作都留單身做？北市勞動局長王秋冬說，只要有歧視發生，勞工都可以來檢舉申訴。

王秋冬說，補助措施是希望留工留才，讓勞工可以兼顧事業與家庭，如果職場發生勞工權益爭議，只要有歧視發生，勞工都可以來檢舉申訴，會全力確保勞工權益，都會來稽查懲處。

另外，對於申請減工時補助的勞工，也必須設籍在台北市，限制太過嚴格？未來是否朝向只要設籍北市企業都可以申請，不用限制勞工設籍地？王秋冬說，還是比較希望鄰近縣市可以跟進，因如果是用北市府預算去補助外縣市民眾，可能比較不好向市民交代。

王秋冬提到，如果政策推動對勞工受益大，企業也願意配合，政府僅是部分預算鼓勵，北市府希望其他縣市也能跟進鼓勵，北市府是扮演拋磚引用角色，走出這一步，尤其昨天宣布後反映相當不錯，過程中也會快速搜集輿情，持續滾動修正。