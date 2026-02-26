蔣萬安拋育兒減工時...局處曝電話接到手軟 預算可用二備金支應

北市長蔣萬安3月1日推「育兒減少工時計畫」，但今年預算僅編550萬，遭綠營質疑北市十八萬家公司，只有五十五家能申請「覆蓋率僅0.03。」北市勞動局長王秋冬今天回應預算編列基準，僅是參考過去企業托育措施補助推估，若申請踴躍，可用其他如二備金等支應。

王秋冬說，因為是新政策，北市府編列預算僅能依照過去企業申請托育措施補助來推估預算，去年有一百三十九件托育設施補助，因本政策市長蔣萬安相當支持，若申請踴躍，都可用其他如二備金等支應。

王秋冬強調，這個「育兒減少工時計畫」是鼓勵性質，北市府推動有多項友善育兒措施，這次是在多元友善中，再推出「育兒減少工時計畫」。

至於台北市政府內也相當適用勞動基準法的約聘員工，還有北捷等事業單位，後續先來帶頭響應？王秋冬表示，勞動局相關政策都是針對私人企業，但鼓勵相關單位都能來申請。

北市勞動局勞資關係科長楊倍瑜楊透露，昨天新政宣布之後，科室接到的詢問電話非常多，許多事業單位人資都來詢問政策內容及補助方式等，勞動局官網已將相關政策內容放上官網。後續也會推出懶人包，並且與更多企業舉辦說明會，至於過去企業已經有申請相關托育措施補助，不受影響，也可以申請這個減工時補助。