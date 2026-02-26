蔣萬安推育兒減工時不減薪 柯文哲提醒：任何政策都要有配套

台北市長蔣萬安昨天宣布「育兒減少工時試辦計畫」，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天表示，這項政策利益良善，但是要做好相關配套，民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲也提醒，任何政策都要有配套措施。

我國少子女化問題嚴重，蔣萬安昨天拋出新政策，台北市下月開放民間事業單位申請「育兒減少工時試辦計畫」，由雇主同意員工每日減少1小時工時以兼顧育兒需求，減少工時的8成工資由市府補助，每家企業最高補助10萬元，預計補助55家。

民眾黨今天舉行開工團拜，針對蔣萬安拋出育兒政策，柯文哲受訪時表示，任何政策都要有配套措施，「這只是突然公布，我還不知道細節。」

黃國昌則說，如何為三明治世代、快要被負擔拖垮的年輕人找到新出路，一直都是民眾黨研擬政策的重點，「當初我們在公布邁向2026年地方選舉共同政見的時候，解決三明治世代現在面臨的困境跟負擔，就是我們的重中之重。」

黃國昌指出，三明治世代必須扶老攜幼，如何讓銀髮族活得更健康、年輕人不用擔心育兒壓力而不敢結婚，這些面向政府都必須整體思考，蔣萬安提出相關政策，民眾黨肯定利益良善，但是一定要做好配套，同時也要讓企業夠接受、滿足照顧家庭的需求，都必須在政策規劃完整考慮。

民眾黨台北市議員參選人吳怡萱表示，蔣萬安身為三寶爸，想要減輕家庭負擔、營造友善育兒環境，自己願意給予正面肯定，不過也如同柯文哲所說，這些政策需要配套措施，包括企業是否有做好準備等，這些面向都需要滾動式調整。