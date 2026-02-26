蔣萬安推育兒減工時 范雲：賴總統2024提政見早備好 藍白卻擋預算

台北市長蔣萬安昨宣布3月1日起率先推「育兒減少工時計畫」，鎖定家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可彈性減少一小時工時，由市府補助減少工時薪資八成。民進黨立院黨團書記長范雲表示，賴清德總統2024年就提出相關政見，勞動部給中小企業的5億補助系統都設計好了，卻因為藍白擋預算，至今無法使用。

范雲指出，支持年輕家庭的育兒彈性工時，是賴清德總統2024年就提出的政見，勞動部去年推出「育嬰留停分天請」、「家庭照顧假用小時請」，今年1月1日早已上路，「但是總共五億給中小企業的補助，系統都設計好了。只要登錄，政府直接發，卻因為藍白擋預算，到現在無法使用！」

范雲表示，樂見中央跟地方一起朝好的方向努力、一起支持年輕世代的父母。也要請蔣萬安市長呼籲國民黨，不要再擋預算，讓全國家長都能夠獲得應有的福利。