【專家之眼】工作少一小時 少子化能救幾分？

台北市長蔣萬安昨天宣布，從三月起推動「育兒減少工時計畫」，針對家有十二歲以下孩子的爸媽，只要企業願意讓員工每天少工作一個小時且薪水不打折，市府將補助企業那一小時薪資的八成。消息一出，從家長群組到網路論壇炸開討論，有人歡呼「太需要了」，也有人冷嘲「那工作都留給單身的人做嗎？」一瞬間議題已經蔓延成全台性的政策辯論。

這樣的社會共鳴，其實並不令人意外。台灣的少子化問題已不是新聞，年年出生率破低，去年全年新生兒僅略超過十萬人，卻沒有一套政策真正打動過那群正處在婚育年齡的青壯世代。他們夾在職涯壓力與家庭責任之間，一邊要應付台北動輒千萬起跳的房價，一邊還得趕在學校關門前接孩子，早就練就了一套蠟燭多頭燒的生存技能。

這次蔣萬安的政策之所以激起如此大的迴響，恰恰是因為它碰到了這群人每天都在忍受卻說不出口的那種疲憊感。

不過感動歸感動，政策的成敗終究要回到執行現實。這個計畫今年只編列了五百五十萬元預算，預計補助五十五家企業，每家上限十萬元。台北市登記在案的公司超過十八萬家，五十五家的覆蓋範圍，說是杯水車薪都算客氣。

更現實的問題在於台灣企業結構，六成以上都是十人以下的小微型公司，假設七個人的團隊裡有三個人符合資格提早下班，剩下四個人要頂住全部的工作量，這不是錢補不補得回來的問題，而是會直接破壞職場的公平感與團隊氣氛。更別說企業每個月還要整理出勤紀錄、向市府申請補助，對於連人事專員都沒有的小公司，這些行政程序的麻煩程度，可能遠超過那一小時薪資的八成補助。

服務業的顧慮也點出了另一個盲角，員工提早下班，服務缺口要由誰來填補？長期下去，使用這項福利的員工反而可能成為同事眼中的「麻煩製造者」，甚至在升遷考量上受到無形的懲罰。這種職場文化層面的挑戰，光靠市府補助是解決不了的，需要管理階層有意識地改變績效評估方式，從打卡時數轉向實際產出，否則制度再漂亮，員工也不敢用。

專家與社會各界早已指出，要從根本提高生育意願，高房價才是最大的障礙。許多年輕人不是不想生，而是連安身立命的空間都沒有，遑論養育下一代。在這個脈絡下，每天少一小時的育兒彈性，固然能舒緩已有孩子的家長的時間壓力，卻對那些還在評估「要不要生」的年輕伴侶幾乎沒有說服力。如果政府各層級無法拿出解決房價的有效方案，再多的工時補貼都只是在邊緣修修補補。

話說回來，也不必因此否定這個政策的象徵意義。政策的作用不是單一的，它有時候傳遞的是一種態度，告訴社會這個城市願意站在育兒家庭這一邊。

蔣萬安此前推動的營養午餐免費政策，單從財政效益看同樣有限，但它引發的跟進效應，最後讓全台多個縣市的孩子受惠，政策的外溢力量有時候比直接效果更值得期待。「育兒減少工時計畫」若能讓其他縣市感受到壓力，推動更完善的版本，或是讓中央政府意識到必須在法制層面有所作為，那這五百五十萬元的先期投資，或許就不只是數字上那麼小而已。

台灣的少子化困境，從來就不是一個政策能解開的死結。它是房價、薪資、職場文化、托育資源、性別分工、社會安全網等諸多問題交織纏繞的結果。蔣萬安的新政打開了一個值得討論的缺口，但從缺口到出路，需要的不只是地方首長的創意和行動力，更需要中央與地方、政府與企業、雇主與員工之間真正的通力合作。否則政策一波波推出，出生人口卻一年年往下滑，這還不夠明顯嗎？