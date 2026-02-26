蔣萬安育兒減少工時看韓國網站想政策？ 許淑華曝：立意良善卻未謹慎

台北市長蔣萬安昨拋出育兒減少工時計畫，不料，北市議員許淑華詢問勞動局，曝政策僅是參考到韓國光州的提早下班制度，也未實際考察，「難道北市政務官，是被下令一定要『想政策』嗎？」就連今年1月審預算時，也未提該政策，難道是要即刻救援誰？

許淑華認為，蔣萬安市長宣布在3月1日起要「領先全國」推動育兒減少工時計畫。這個理念當然很好，支持育兒、改善勞動環境，本來就是正確方向，但問題是，這樣的政策真的有經過完整評估嗎？

她說，第一時間向勞動局了解，結果這個政策是勞動局在網路搜尋相關育兒政策時，剛好參考到韓國光州的提早下班制度，更質疑否則怎麼會看到國外有類似作法，就急著對外宣布？首都層級的重要政策，應該建立在完整研究與審慎評估之上，而不是倉促跟進。

許淑華說，原本以為這樣的大政策，至少會先經過嚴謹研究、預算推估、受惠人數試算，以及執行面可行性的評估，確認政策規模與效果，再對外公布。結果卻像是看到國外有做，就複製貼上，卻沒有根據台北的產業結構與財政條件做精準設計。

她也說，這項政策年度預算只有550萬元，每家公司補助上限10萬元，等於大概只能補助2名員工。換算下來，全台北市大約只有120人左右能受惠，約60家公司可以申請。看起來這只是一個聽起來很漂亮、實際影響卻極為有限的政策而已。

許淑華說，550萬元原本是用於補助企業增設托嬰設施設備。如果經費被挪作減少工時補助，今年若有企業想設置托嬰空間，是否就沒有資源可用？是短期的政策曝光重要，還是長期托育基礎建設更重要？這需要市府清楚說明。

此外，許淑華也提出疑問，政策條件包含「有親自接送需求」，那要如何證明？由誰認定？是否會增加家長的行政負擔？會不會因為申請程序繁瑣，讓真正需要幫助的人反而放棄申請？而且如果雇主不同意，員工也沒辦法申請，恐怕最後變成看得到、吃不到。如果制度設計不夠細緻，再好的理念也可能流於形式。

她說，當然支持對育兒家庭更友善的政策，也期待政府在少子化與勞動環境議題上有更多作為。但首都治理，不應該只是每天端出一個新名詞，今年1月審預算時，勞動局沒提出此政策，也沒有新增任何該項目的預算，怎麼過了1個月市長就馬上宣布，急著在3月1日即刻實施，難道是在「即刻救援」誰呢？