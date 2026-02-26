挺蔣萬安育兒新政 羅智強籲中央找立委溝通解決少子化

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安宣布，從今年3月1日起，台北市將推動「育兒減少工時計畫」。國民黨立委羅智強今持肯定態度，他也同時呼籲行政院，地方政府都敢在侷促預算中為家長打算了，最多資源的中央該積極和立委合作，主動和立委溝通，實際解決少子化問題。

羅智強表示，蔣萬安宣布，台北市推動「育兒日減1小時工時」計畫，家中有12歲以下子女、設籍台北的家長，只要企業配合在不減薪前提下，每天可減少1小時工時，而所減少的薪資由市府補助8成，3月1日起可提出申請。

羅智強指出，他支持並肯定蔣萬安「不說說、真的做」，勇於邁出步伐，打造友善育兒環境。因為不管是要解決少子化問題，或提升國家發展，現代政府都應該在育兒政策上扮演更多角色，當父母育兒的後盾。

羅智強說，台灣是現代進步的國家之一，但現行的勞動條件跟政府支持生養的力道，卻遠遠落後許多先進國家，這就直接反映在周遭許多人「不敢生、不敢養」，也是台灣發生少子化嚴重，甚至變成「生不如死（死亡人數高於出生人數）」的因素之一。他也常觀察在我的選區或台北市、其他城市等，許多年輕父母或考慮成為父母的族群，都為了如何平衡育兒和工作而多所苦惱。

羅智強認為，讓家庭生活與工作生活好好並存，是現代政府的責任，甚至對於現在的台灣來說，育兒或家庭政策的相關投入，不能只視為支出，而是應該優先的未來投資。

羅智強表示，這次看到台北市府參考包含南韓光州試辦育兒彈性工時等國際經驗，提出「育兒日減1小時工時」計畫，是很好的第一步，「減少父母負擔、拿回時間安排主導權」等目標，都是正面的政策立意，事實上許多國家也早就在花心思支持育兒政策。這項政策應還會經過調適與滾動檢討，但至少這是政府應有的表態，願意來承擔下一代的一些責任，而非放家長孤軍奮戰。

羅智強強調，他除繼續關注民眾需求，也會在立法院和中央部會積極討論，看能推動哪些能幫助父母減少負擔的相關政策，實質鼓勵年輕父母敢生敢養。他也要呼籲行政院，地方政府都敢在侷促預算中為家長打算了，最多資源的中央，也該積極和立委合作，主動和立委溝通，實際解決少子化問題，而不是連有沒有成立「少子化辦公室」？開會幾次？效益如何？都搞不清楚。對於年輕父母與下一代，能做的更多，應該做的更多、必須做的更多。

