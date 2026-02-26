北市減工時育兒預算550萬遭質疑 白喬茵舉高雄數字：陳其邁說99%完善？

蔣萬安宣布台北市將於3月1日推動「育兒減少工時計畫」，由市府補助企業八成薪資差額，鼓勵企業讓育有12歲以下子女的員工，每日減1小時工時且不減薪。針對育兒友善職場政策議題，台北市議員白喬茵表示，蔣萬安提出的政策，對育有子女的家長而言具有實質幫助，同時質疑高雄市長陳其邁所稱高雄企業托兒措施完善、比例達99%的說法，認為相關數據與實際情況存在落差。

白喬茵在臉書指出，蔣萬安提出縮短工時政策，這對有孩子的爸媽來說，簡直像灑糖一樣甜。她並舉自身經歷有感而發地說，因為自己也曾經是那個一到傍晚就開始焦慮的上班族，擔心小孩在幼稚園等太久，擔心回家沒時間煮飯。

部分人士批評相關預算僅約550萬元，但她進一步查閱資料發現，高雄市勞工局每年補助企業打造托兒措施與設施的預算約72萬元。她質疑，在預算有限的情況下，陳其邁市長是哪來的底氣回覆媒體「高雄百人以上企業完善托兒措施和設施比例超過99%？」、「不知這次又派哪個數學老師出來偷灌水？」。

白喬茵表示，根據她調閱統計資料，高雄市900多家百人以上企業中，109年至114年間僅有7家申請托兒設施補助，多數企業是以發放育兒津貼作為替代措施，而非設立實際托兒空間或設施。

她認為，單純提供津貼雖有幫助，但有養過孩子的人一看都知道，錢並非育兒唯一的壓力來源，且無法完全解決育兒家庭面臨的實際困難，例如子女突發狀況導致父母必須請假陪伴。她強調，育兒政策不應僅停留在數字或比例，而應著重實質支持。

白喬茵也呼籲政府與企業合作，包括增加誘因鼓勵企業設置臨時托育空間、提高家庭照顧假天數，及支持員工有限度地申請遠距工作，打造更友善的育兒職場環境。

她表示，面對少子化挑戰，唯有政府與企業攜手重視友善育兒，才能讓台灣的生育率困境看見曙光，「所以，不要跟我講什麼99%，虛無飄渺的東西就算999%也都只是敷衍人的表面功夫。」