內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

處在「秒」計算輿情反應速度的現在，台北市宣布育兒彈性工時政策的訊息一出，流量以火箭升空速度飆高，閱讀到新聞的讀者都在問：「政策更具體內容是什麼？」，台北市長的幕僚說，市長蔣萬安的2個「看見」和1個原因決定拍板台北先行。

記者聯繫上幕僚，他「秒回」，此時他正在西門町，說明無菸城市的政策措施，他說等這裡結束後再回覆。

蔣萬安幕僚給了2份「它山之石」的資料，一個是「日本經驗」，另一分是「韓國經驗」。日本經驗是，日本東京都知事小池百合子在都議會的施政方針演說中表示，從 2025年度4月1日起，東京都政府將改變彈性工時制的運用，讓職員每周可多休一個平日，目的是實現周休3日的工作模式。此外，針對子女年齡在小學三年級以下的公務員，只要符合條件即可享有每天最多2小時的「部分休假」，透過延後上班或提早下班，讓家中有幼童的職員能更安心照顧孩子。

幕僚還附上參考資料：「日本不再是「社畜大國」？東京都府「周休三日」將開跑，民間企業會跟進嗎？」。記者開完笑問，有3寶的蔣萬安「適用」育兒彈性工時新政嗎？幕僚說，不能，僅適用勞工朋友。

韓國經驗是，2026年起將全面實施「育兒期10點上班制」。最早於2022年在光州市試行，最初限定小學生家長適用。家長普遍認為能更安心接送孩子，企業也發現有助提升員工滿意度。光州市政府並透過補助金填補企業人力成本，成功獲得勞資雙方支持。

後來在李在明政府推動下，制度已納入2026年度政府預算。未來適用範圍將涵蓋學齡前幼兒父母，補助期限由原先最長2個月延長至1年，主要針對300人以下中小企業員工，讓更多家庭受惠。同樣也附參考資料：南韓推動「育兒期10點上班制」，工時減少，薪水照領。

台灣有勞退新制專戶多達1300萬人，可是台灣勞動友善環境仍有很大進步空間，幕僚說，蔣萬安與市府同仁做足了功課，蔣萬安「看到」了一個需要解決的問題，「看到」一個能為家長實質減輕負擔的政策方向。

幕僚說，蔣萬安也說得很清楚，政策方向如此，但問題與質疑會接踵而來，試辦期間可以接收各界的意見，再精進調整政策。

蔣萬安告訴市府團隊，台北是首都，「我們就應該勇敢試辦，找到領航的可能性。」育兒彈性工時政策拍板上路。