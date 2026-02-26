蔣萬安推「育兒減少工時」 林亮君列5點質疑：多數家庭難受惠

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市長蔣萬安宣布3月1日起率先全國推「育兒減少工時計畫」。記者胡經周／攝影
蔣萬安宣布台北市將於3月1日率先全國推動「育兒減少工時計畫」，由市府補助企業八成薪資差額，鼓勵企業讓育有12歲以下子女的員工每日減少1小時工時且不減薪。不過政策公布後引發議論，民進黨籍台北市議員林亮君質疑，政策補助規模有限，恐怕口號性質大於實際效益，受惠人數恐也相當有限。

林亮君舉出5點質疑蔣萬安端出的「育兒減少工時計畫」：

一、覆蓋率杯水車薪

台北市登記企業超過18萬家，覆蓋率僅約0.03%，這樣的補助猶如「杯水車薪」，難以全面改善育兒家庭的工時壓力。

二、齊頭式的補助

根據市府規畫，該計畫補助預算為550萬元，每家企業每年補助上限為10萬元，推估每年僅能補助約55家企業。不論企業規模大小，每家補助上限僅10萬元。對於中小企業誘因有限，對大企業更是聊勝於無。

三、受惠缺口龐大

她進一步表示，台北市12歲以下兒童約有22萬人，以目前補助規模推算，多數育兒家庭恐難以受惠，形成「看得到、吃不到」的情況。

​四、行政成本降低誘因

林亮君也指出，該計畫採企業先行代墊薪資差額，再於每年10月統一申請核銷的方式，可能增加企業行政負擔，進一步降低參與意願。

五、預算規模小

林亮君認為，其補助資金來自2026年勞動局業務費中的550萬，在市府龐大的預算中，這筆錢像是試辦性的「點綴」；她認為，雖然市府願意正視育兒壓力值得肯定，但從整體預算與制度設計來看，政策更接近試辦性質，實際效益仍有待觀察。

有網友比喻該政策規模，「就像宣布請全市吃雞排，但預算只夠買100份」，認為政策的象徵意義大於實際效果。另有網友附和林亮君，指出企業須先行代墊薪資差額，並待每年10月才能申請核銷，恐降低企業申請意願。也有網友關注政策對職場公平的影響，指出減少部分員工的工時後，是否會增加其他員工的負擔，相關配套措施仍有討論空間。

不過，也有支持聲音認為，政策方向正確，有助減輕育兒家庭負擔，「慢慢推、慢慢修正是合理方式」，指出育兒友善措施需要時間逐步建立制度基礎。

