快訊

政壇恰吉人設翻轉 王世堅如何贏回中間選民的心？

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安育兒減少工時 北市公務員能適用？人事處這樣說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨天宣布，3月1日起，率先全國推「育兒減少工時計畫」。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安昨天宣布，3月1日起，率先全國推「育兒減少工時計畫」。記者胡經周／攝影

台北市3月1日起，率先全國推「育兒減少工時計畫」，對於非適用勞基法的公務員是否能跟進？北市人事處表示，北市府公務人員每日辦公時間，皆依中央政府人事法令相關規定，每日為8小時，還是得依中央人事法規，向服務機關申請彈性調整上下班時間。

蔣萬安昨天宣布，台北市從3月起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，計畫須為登記於北市的事業單位，且勞工設籍台北市，可延後一小時上班或提早一小時下班，每家事業單位最高補助十萬元，由企業可勞動局提出補助申請，申請期間為三月一日至六月三十日止。

外界也好奇，蔣萬安推動育兒友善政策，北市府公務員是否適用？人事處表示，北市府公務人員每日辦公時間皆依中央政府人事法令相關規定，每日為8小時，北市府在既有規定下，積極研議擴大彈性差勤措施，包括針對員工如有就讀國民小學之學童、學齡前之幼兒或嬰兒需親自接送或照顧之需求，得依中央人事法規向服務機關申請彈性調整上下班時間。

人事處表示，未來將持續精進相關彈性措施，協助同仁兼顧工作及育兒需求，營造員工友善育兒職場。

台北市長蔣萬安昨天宣布，台北市從3月起率先全國推動「育兒減少工時計畫」。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安昨天宣布，台北市從3月起率先全國推動「育兒減少工時計畫」。記者季相儒／攝影

育兒

延伸閱讀

影／台北燈節點燈 蔣萬安谷立言互動熱絡

影／台北燈節今登場！蔣萬安谷立言合體點燈「互動熱絡」

AIT首參展台北燈節 蔣萬安與谷立言同台點燈：台美深厚友誼表現

蔣萬安力推育兒減少工時補助 中市府：視財政狀況審慎評估

相關新聞

蔣萬安推新政 北市育兒減工時不減薪

少子化嚴峻，北市長蔣萬安昨宣布三月一日起率全國之先推「育兒減少工時計畫」，鎖定家中有十二歲以下孩子的育兒爸媽，在不減薪前...

新聞眼／萬安新政 激起「夾心餅」世代共鳴

台北市長蔣萬安繼營養午餐免費後，育兒減少工時計畫等再度引發全台話題，「萬安新政」會激起人民有感，也映照民進黨中央對少子化...

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

處在「秒」計算輿情反應速度的現在，台北市宣布育兒彈性工時政策的訊息一出，流量以火箭升空速度飆高，閱讀到新聞的讀者都在問：...

蔣萬安育兒減少工時 北市公務員能適用？人事處這樣說

台北市3月1日起，率先全國推「育兒減少工時計畫」，對於非適用勞基法的公務員是否能跟進？北市人事處表示，北市府公務人員每日...

北市首推育兒減少工時計畫 業者不減薪可獲對應的八成薪資補貼

台北市長蔣萬安昨（25）日宣布，從3月1日起，台北市將領先全國推動「育兒減少工時計畫」，讓家中育有12歲以下孩子的爸媽，...

要真正增加親子互動 專家：周休三日效果較好

北市推出「育兒減少工時計畫」，人力銀行對此表示，此措施無助提升生育率，有助增加父母接送小孩機會。比較令人擔心的是，育嬰留...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。