蔣萬安育兒減少工時 北市公務員能適用？人事處這樣說

台北市3月1日起，率先全國推「育兒減少工時計畫」，對於非適用勞基法的公務員是否能跟進？北市人事處表示，北市府公務人員每日辦公時間，皆依中央政府人事法令相關規定，每日為8小時，還是得依中央人事法規，向服務機關申請彈性調整上下班時間。

蔣萬安昨天宣布，台北市從3月起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，計畫須為登記於北市的事業單位，且勞工設籍台北市，可延後一小時上班或提早一小時下班，每家事業單位最高補助十萬元，由企業可勞動局提出補助申請，申請期間為三月一日至六月三十日止。

外界也好奇，蔣萬安推動育兒友善政策，北市府公務員是否適用？人事處表示，北市府公務人員每日辦公時間皆依中央政府人事法令相關規定，每日為8小時，北市府在既有規定下，積極研議擴大彈性差勤措施，包括針對員工如有就讀國民小學之學童、學齡前之幼兒或嬰兒需親自接送或照顧之需求，得依中央人事法規向服務機關申請彈性調整上下班時間。