北市借鏡光州 讓育兒族感受政府支持
台北市長蔣萬安率先推「育兒減少工時計畫」，借鏡的是南韓光州市經驗，市府幕僚透露，光州市透過延後一小時上班的制度，讓家長有時間接送孩子，這項制度今年也推展到全南韓，企業也發現有助提升員工滿意度。
幕僚透露，蔣萬安從去年開始不斷思考如何減輕育兒負擔，包括請幕僚研究南韓經驗、收集輿情，蔣萬安認知單一措施要提高生育率是不可能的，重點是要讓肯生育的人能感受到政府的支持。
勞動局指出，光州市補助三百人以下中小企業提供延後一小時上班制度，只要不減薪，就補助企業這一小時工資，補助對象為有小學一到六年級孩子的員工，但限於在光州市的企業，家長和小朋友都是光州居民，孩子也要在光州市小學就學。
勞動局指出，北市吸取經驗後，沒有限定企業規模或一定要在北市上課， 只有公司在北市和員工設籍北市的條件，也調整為可以早上延後一小時上班，下午提早一小時下班等比較適合台灣的作法。
蔣萬安也透過民調、輿情思考政策，研考會昨公布最新民調顯示，市民對友善育兒等相關政策，最期待優先加強項目依序為「提高育兒或托育補助」，占百分之四十八點八，「協助家長兼顧工作和帶小孩」也達百分之四十七點九。
知情人士舉「生生喝鮮奶」政策為例，蔣萬安知道，民眾不見得會為了一瓶鮮奶去生小孩，但重點是能不能感受到政府的心意，經由一個一個政策堆疊，就能感受到政府支持生育的方向。
